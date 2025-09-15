В Минобороны Беларуси рассказали о совместных учениях с РФ

В Минобороны Беларуси рассказали о ходе совместного стратегического учения с РФ «Запад-2025». Маневры сейчас находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.
«Мы находимся на завершающей стадии проведения совместного стратегического учения „Запад-2025“, которое является основой подготовки войск Республики Беларусь и Российской Федерации», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны Беларуси. Учение стало одним из ключевых мероприятий по подготовке вооруженных сил обеих стран.
«Запад-2025» — учение плановое и заранее согласованное. Оно проходит в два этапа. Первый этап уже завершен: в ходе него органы управления и войска отрабатывали вопросы отражения агрессии, а также организацию взаимодействия между подразделениями. Второй этап, который продолжается в настоящее время, посвящен восстановлению территориальной целостности. Учения проходят сразу на трех полигонах, а также в нескольких районах местности Витебской, Минской и Гродненской областей. Как подчеркнул министр, все районы проведения учений находятся вдалеке от государственных границ.
Хренин отметил, что нынешние маневры отличаются от предыдущих новыми формами и способами тактических действий. Важным элементом стало не только самостоятельное освоение новых методик, но и активный обмен опытом с российскими коллегами. Российская сторона охотно делится своими наработками. На оперативно-стратегическом уровне в систему учения впервые были включены вопросы применения более мощных средств поражения. Одной из ключевых новаций учения стало систематизированное отрабатывание вопросов применения и противодействия беспилотникам.
