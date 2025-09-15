ОНФ потребовал от челябинского минэко не убивать медведя, раскопавшего могилу

В ОНФ заявляют, что медведь не опасен
В ОНФ заявляют, что медведь не опасен

Региональное отделение Народного фронта Челябинской области потребовало от местного министерства экологии не убивать медведя, который раскопал могилу на кладбище и пообедал останками человека. Медведь не проявляет агрессии и его нужно просто изолировать, говорят в ОНФ. 

«Народный фронт обращается в министерство экологии Челябинской области с требованием принять гуманные меры в отношении животного. Хищник не проявляет агрессии, необходимо изолировать его от мест нахождения людей и переместить в подходящую для него среду», — сообщила пресс-служба ОНФ в telegram-канале. 

Именно они опубликовали видео, на котором медведь разрыл могилу на кладбище в Златоусте и пообедал останками человека. Пока еда есть, зверь спокоен и не нападает на людей, сообщил эксперт Народного фронта, зоозащитник и ветеринарный врач Карен Даллакян. И предложил усыпить животное и вывезти в другое место. 

В министерстве экологии Челябинской области приняли решение об отстреле медведя, который разрыл могилу. На место уже отправились охотинспекторы для установления всех обстоятельств. 

В администрации Златоуста и вовсе заявли, что видео фейк. «Видео было проанализировано специалистами, ответственными за благоустройство и содержание мест захоронения. Установлено, что видеосъемка произведена не на территории Златоустовского городского округа», — сообщили ранее в пресс-службе мэрии.

Но подтвердили, что в районе Уреньги ходит медведь. «Приняты все необходимые меры к поимке животного», — добавили в администрации.

