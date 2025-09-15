Что известно о губернаторе Архангельской области Александре Цыбульском: биография и интересные факты

На выборах губернатора Архангельской области победил занимающий ныне пост главы региона Александр Цыбульский. Он одержал победу, набрав 67,32% голосов избирателей. Кто такой Цыбульский, жизнь и карьера губернатора Архангельской области — в материале URA.RU
Биография
Александр Витальевич Цыбульский родился 15 сентября 1979 года в Москве. В 2001 году он завершил обучение в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации.
В 2006 году он получил диплом Московского института международного бизнеса. В 2014 году прошел обучение по программе «Мастер делового администрирования» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2017 году стал участником первого набора кадровой программы Высшей школы государственного управления, известной также как «школа губернаторов».
Карьера
С 1996 по 2005 год Цыбульский строил свою профессиональную деятельность в сфере военной службы, находясь в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. В последующие годы он занимал места в составах советов директоров таких организаций, как акционерное общество «Особая экономическая зона „Иннополис“», акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа „Алабуга“», а также ряда других структур.
В период с 2006 по 2008 годы Александр Цыбульский занимал различные должности в департаменте внешнеэкономических связей Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. В 2008–2010 годах он исполнял обязанности помощника министра регионального развития Виктора Басаргина.
С 2010 по 2013 годы Цыбульский последовательно занимал несколько постов в Министерстве регионального развития РФ: сначала был заместителем директора департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества, затем возглавил данный департамент, а в 2013 году занял пост директора департамента координации государственных отраслевых программ.
В марте 2013 года он был назначен помощником министра экономического развития Андрея Белоусова, а после смены руководства сохранил эту должность при новом главе ведомства Алексее Улюкаеве. К концу того же года Цыбульский стал директором департамента обеспечения деятельности руководителя Минэкономразвития.
В 2013–2014 годах он возглавлял департамент взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ в структуре Минэкономразвития. Позже Цыбульский был назначен заместителем министра экономического развития Российской Федерации. После задержания и последующей отставки Алексея Улюкаева сохранил свою должность при новом министре Максиме Орешкине.
В 2016 году президент России назначил Цыбульского своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о ратификации протокола к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, касающегося деятельности европейских региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС). Через год Цыбульский занял пост временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. А в начале октября 2018 года на заседании собрания депутатов НАО он был избран губернатором региона.
К исполнению обязанностей временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Цыбульский приступил после отставки Игоря Орлова в 2020 году. Уже с 8 октября того же года официально возглавил область. В 2023 году после обработки 99,4% протоколов на очередных выборах главы Архангельской области Цыбульский получил поддержку 69,6% избирателей.
Личная жизнь
Цыбульский состоит в браке, воспитывает дочь. Вне профессиональной деятельности он проявляет интерес к стрельбе, охоте и рыбалке, а также занимается хоккеем. Владеет английским, греческим и французским языками на высоком уровне.
Выборы 2025 года
Голосование шло три дня — с 12 по 14 сентября. В избирательной кампании на должность губернатора участвовали шесть кандидатов. От партии «Единая Россия» выдвинут Александр Цыбульский, от КПРФ — Роман Лябихов, интересы ЛДПР представляет Мария Харченко, «Справедливую Россию — За правду» — Олег Черненко, «Российскую партию пенсионеров» — Алексей Буглак, а партию «Зеленая альтернатива» — Наталья Сорокина.
Цыбульского поддержали 216 380 избирателей, что составляет 67,32% от общего числа проголосовавших. Второе место заняла Харченко, получившая 10,59% голосов (34 025 человек). Далее следует Черненко, за которого проголосовали 8,10% избирателей (26 029 человек). Роман Лябихов набрал 4,76% (15 304 голоса). Наталья Сорокина («Зеленая альтернатива») получила 3,94% (12 655 голосов), а Буглак заручился поддержкой 3,85% избирателей (12 363 человека).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.