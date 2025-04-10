Воевал с Росселем и Трутневым, доверился жулику из США

В Пермском крае есть привычка — не особо привязываться к губернаторам, они слишком часто меняются. Приходят, начинают бесчисленные прожекты и, не доработав срок, уходят. Но масштаб прожектерства в период правления Виктора Басаргина, который на днях официально закончил политическую карьеру, зашкаливал. Его окружение, состоявшее, преимущественно, из варягов, даже не скрывало в досужих беседах: они не понимают, сколько времени проработают в Прикамье, и надо успевать капитализироваться. О том, как губернаторский пост разрушил карьеру экс-министра правительства Путина Виктора Басаргина,— в материале URA.RU.
С комсомольским приветом
Виктор Басаргин родился в г. Асбест Свердловской области в семье участника Великой Отечественной войны. Высшее образование он получал в Свердловске — в горном институте и в Уральском социально-политическом институте. Работать начал в «Ураласбесте»: был помощником машиниста экскаватора, взрывником, инженером. Параллельно стал строить политическую карьеру: начал с первого секретаря Асбестовского горкома, а в последние годы советской власти возглавил Свердловской обком комсомола.
В 1992 году Басаргин занялся приватизацией: сначала как зам в свердловском фонде имущества, а с 1996 года как руководитель фонда. В 1995 году на первых губернаторских выборах в Свердловской области чиновник поддерживал тогда главу администрации региона Алексея Страхова. Выиграл Эдуард Россель, и Басаргин переметнулся на его сторону. «Может быть, и не став полноценным членом его команды, но, по крайней мере, не оказавшись его врагом», —вспоминают источники URA.RU.
Уход Басаргина в созданное уральское полпредство в 2000 году многие свердловские политики восприняли с облегчением. В первые два года Басаргин был начальником управления социально-экономического развития аппарата полпреда Петра Латышева, а потом стал заместителем представителя президента. «Басаргин считался одним из наиболее одаренных заместителей Петра Латышева, выделяясь на общем фоне хорошим знанием экономики», — говорят собеседники.
Отношения Басаргина с Росселем и областной командой оставались прохладными на всем протяжении карьеры первого в регионе. В 1999 году Басаргину ставили в вину, что в противостоянии с Аркадием Чернецким на выборах он недостаточно поддерживал Росселя (который в итоге победил). В 2003 году команда полпреда пыталась согласовать Басаргина кандидатом на пост губернатора Свердловской области, но Владимир Путин поддержал Эдуарда Росселя. В конце 2004-го года Басаргин рассматривался как кандидат в губернаторы Курганской области (при поддержке УГМК и Алексея Козицына), но до выдвижения и регистрации история так и не дошла. Говорят, что хорошие отношения с УГМК при этом у Басаргина все равно сохранились. В этой компании работала дочь Виктора Федоровича.
УП-УП
С лета 2005 года большую часть времени Басаргин тратит на разработку проекта «Урал промышленный — Урал полярный». В одноименной корпорации он возглавлял наблюдательный совет. Реализация этого мегапроекта («любимое детище Латышева», «надежда Урала», «новый БАМ», «УП-УП») позволила бы объединить южные старопромышленные районы округа и северные, где, помимо нефти и газа есть серьезные запасы других полезных ископаемых (бурый уголь, рудное золото, кварц и т.д.). В результате юг получил бы новое сырье, а на севере выросли бы могучие производства и произошла бы диверсификация экономики. К проекту подключились «Газпром», РЖД, ММК, УГМК и прочие гигантские ФПГ.
Но Басаргин до конца не сумел стать символом проекта: решения он согласовывал на региональном уровне. А в других инстанциях проект представлял лично Петр Латышев. Исключением стала только презентация «УП-УП» на форуме в Сочи-2008. «Каждый раз, когда появлялась возможность карьерного роста с сопряженными рисками, Басаргин отходил в сторону. Как будто боялся себя проявить», — говорят собеседники. Детище его в лице проекта еще живо, но никак не развивается: слишком затратно и малореалистично.
Министр в правительстве Путина
Переходом в Москву в правительство Владимира Путина, который тогда стал премьер-министром, Виктор Басаргин обязан коллеге по полпредству, сейчас мэру Москвы Сергею Собянину. В 2008 году он занимал пост руководителя аппарата правительства РФ. Именно мнение Собянина сыграло в пользу назначение Басаргина на должность министра регионального развития.
«Виктор Федорович — человек очень подготовленный. Он моментально все понимает. И это очень хорошо, что еще один уралец оказался в федеральном правительстве и занимается именно региональным развитием», — комментировал тогда назначение Эдуард Россель.
На министерском посту Басаргин ничем особо не отличился. Разве что умудрился поспорить с Владимиром Путиным по поводу цен на жилье для госнужд и получил отповедь от тогда главы правительства. Также министерство организовывало саммит АТЭС, что, в конечном счете, закончилось уголовными делами. А еще Басаргин отметился тем, что, приехав по рабочим вопросам в Екатеринбург, на машине с «мигалками» отвез внука в школу 1 сентября.
Ссылка в Пермь
В Пермском крае хоть и ожидали, что губернатор Олег Чиркунов скоро оставит должность, но рокировка на Басаргина весной 2012 года все равно была неожиданной. Уставшие от либеральной политики и игры в культурную столицу пермские элиты (их консервативная часть) сначала восприняли появление целого министра восторженно. Тем более что Басаргин заявил, что берет курс на промышленное развитие и вообще традиционные ценности. Но милость быстро сменилась на непонимание, возмущение, а потом и гнев.
С первых дней переезда в Пермь бывший свердловский чиновник начал проводить встречи с местными группами влияния. Начал с промышленных генералов. Но потом стал встречаться вообще со всеми. Например, неплохие отношения у него поначалу сложились с оппозиционером и экс-депутатом ЗС Константином Окуневым. Он даже называл себя неформальным советником Басаргина. И промышленникам не понравилось, что Басаргин, по сути, в какой-то степени прировнял их к Окуневу. Это было непонимание.
Возмущение и даже шок вызвала ситуация с арестом едва назначенного премьер-министра. Басаргин еще в министерстве использовал образ доброго дедушки. Он пил чай с подчиненными, пел песни, улыбался, а все вопросы решал его заместитель, выходец из Магнитогорска Роман Панов. В Перми у него эта схема сломалась сразу: через пару дней после того, как заксобрание согласовало Панова на пост премьер-министра, того задержали за хищения при подготовке саммита АТЭС. Силовики пришли прямо на работу к Панову и взяли его в холле у лифта. «Уже тогда Басаргин должен быть понять: у него нет индульгенций. Напротив, к нему приковано повышенное внимание», — вспоминает инсайдер.
Тогда Басаргин сделал ставку на своего соратника, бывшего гендиректора корпорации «Урал промышленный — Урал полярный» Олега Демченко. И этот человек стал воплощением зла и коррупции для пермских элит.
Отвергнутая рука помощи от Трутнева
Занимавший в то время пост помощника президента, сейчас вице-премьер РФ Юрий Трутнев посоветовал обратившемуся к нему Басаргину взять главой администрации своего соратника Григория Куранова (с 2017 года — замглавы полпредства в ДФО). Но Куранов с первых дней начал демонстрировать самостоятельность. Убрать его с должности Басаргин решил после смены руководства «Единой России» в регионе. Басаргин лоббировал депутата ЗС Николая Демкина, а Куранов — соратника Трутнева и тоже депутата ЗС Юрия Борисовца. В итоге Куранов проиграл, секретарем стал Демкин. Вскоре после этого Басаргин уволил Куранова.
«Виктор Федорович — человек очень внушаемый. Ему „напели“, что Куранов — слуга двух господ. Что это условный „троянский конь“ внутри администрации, который вместе со своим патроном готовит смену губернатора. Трутневские тогда этот жест не оценили и потом сыграли свою роль в отставке Басаргина», — говорят инсайдеры.
«Я его ненавижу»
Когда у Басаргина не осталось никаких варягов в окружении, начались бесконечные «прожекты». Первым околокоррупционным скандалом стала приватизация аэропорта. Виктор Басаргин славился теплыми отношениями с «Реновой» Виктора Вексельберга. Ему он и решил без торгов отдать аэропорт. Потом, когда в дело вмешались депутаты и УФАС, в минтрансе РФ якобы нашлась переписка, где окружение Басаргина прямо говорило: «Большое Савино» должно остаться периферией, а хабом будет Кольцово; все рейсы должны быть из Екатеринбурга. С этой целью и проходила приватизация. Но антимонопольщики настояли на торгах, которые выиграли структуры «Новапорта», в итоге и построившие новый аэропорт.
Аэропорт — пожалуй, единственное достижение Басаргина на губернаторском посту. Но обернувшееся позором для пермяков: обещанных телетрапов нет уже восемь лет и неизвестно когда они появятся. Это ошибки проектирования, которые пропустило окружение Басаргина. Зато, говорят, в проекте дополнительно появились 500 млн рублей, которые «ушли» фирмам родственников высокопоставленных чиновников.
Вторым стала застройка территории бывшей психбольницы — жирного куска земли в центре города. Депутаты и УФАС поймали чиновников на том, что они, опять же, без торгов хотели отдать землю «Кортросу». Причем бесплатно: документация была составлена так, что структуре «Реновы» не надо было платить за аренду земли на период стройки. И если при Чиркунове здесь планировалась низкоэтажная застройка, то благодаря Басаргину в центре Перми появились 33-этажные серые, невзрачные, уродливые башни.
Еще одной историей, возмутившей депутатов ЗС, стало учреждение в 2013 году компании «РВ-Пермь», которая вместе с «РЖД» должна была строить новый железнодорожный вокзал. В 2016 году КСП вышло с проверкой и обнаружило, что компания не занимается уставной деятельностью. А вот деньги при этом тратит. В распоряжении «РВ-Пермь» находилось 171,6 млн рублей (150 млн —средства из бюджета края и 21,5 млн — проценты от размещения денег на депозитах). В итоге на 1 октября 2016 года остаток средств составил 111,3 млн рублей. Деньги компания тратила на сомнительные «управленческие расходы», аренду машин, командировки и т.д. Причем никаких подтверждающих документов не было. Директора общества Алексея Шабалина, который прогонял аудиторов и не давал им провести проверку, потом признали виновным в растрате.
Это только крупные проекты, особо возмущавшие политэлиты и особенно депутатов. Последние (а заксобрание было сформировано Олегом Чиркуновым) пытались решать вопрос конструктивно, что окружение Басаргина их не слышало.
«Нас держали за лохов. При том, что коррупционные схемы были максимально примитивными, только ребенок их не увидел бы. В конечном счете, это и выбесило. Особенно когда один из ближайших соратников Басаргина прямо сказал: ты пойми, мы не знаем, надолго ли мы в регионе, нам надо максимально капитализироваться», — говорит один из экс-депутатов, который тогда был в оппозиции Басаргину. Он добавляет, что ненавидит Басаргина.
Прилетел вдруг Маркевич
Фамилия Маркевича для пермяков стала именем нарицательным — символом коррупции, жадности и безграничной власти. А еще хамства.
Бывший пресс-секретарь мэра Магнитогорска приехал в Пермь летом 2013 года. Тогда край покупал телекомпанию «Уралинформтв» в своих интересах. «Маркевич тогда тут как тут прилетел из Челябинской области и организовал холдинг „Пермское времечко“, — вспоминает инсайдер.
Влияние Маркевича росло в геометрической прогрессии. Он хотел зарабатывать по-крупному, хотел контролировать рекламные места. В 2014 году Маркевич оказался в центре украинского скандала. Обнаружилось, что он переписывался с украинскими диссидентами по поводу музея «Пермь-36», где признавался, что обладает неограниченными полномочиями. А те благодарили Маркевича за поддержку украинского народа.
Спустя некоторое время Маркевич получил пост замглавы администрации губернатора, которую тогда возглавлял Алексей Фролов. Между ними образовался конфликт, победителем из которого вышел Маркевич. Фролов уволился с должности, а теневой пиарщик Басаргина пролоббировал назначение на этот пост Анатолий Маховикова, с которым они потом «не мешали друг другу». Маркевич даже купил пентхаус в элитном ЖК «Астра» с видом на администрацию губернатора, но пожить там толком не успел.
В январе 2016 года к нему нагрянули силовики с обысками. Как выяснится позже, это было связано с незаконной предпринимательской деятельностью на родине в Магнитогорске: Маркевич сдавал там недвижимость. Но дожидаться предъявления обвинения он не стал. «Маркевич постоянно летал в Челябинскую область на вертолете. И вот однажды он так же сел в вертолет, а нашелся уже с видом на жительство в США», — вспоминает собеседник. Что характерно, вместе с этим пропало порядка 70 млн рублей, собранных с промышленников на выборы в заксобрание и госдуму 2016 года. А Маркевич вместе со своим партнером Евгением Федосовым открыли в США сеть кофеен.
Резкие перемены
В итоге в заксобрании образовалась «группа товарищей», идейным вдохновителем которой был сейчас депутат ГД Дмитрий Скриванов. Они срывали заседания, выступали против проектов Басаргина и его команды, шли единым фронтом на выборы-2016 года, но проиграли.
Правда, Виктор Басаргин от этой межэлитной войны тоже пострадал. Он собирался на второй срок, переформатировал свой медиахолдинг, говорил, что согласован и вел агитацию. Но однажды его вызвали в Москву, и Басаргина уволили одним днем.
Басаргина поддерживал полпред в ПФО Михаил Бабич. Ему, говорят источники, был выгоден конфликт между губерн