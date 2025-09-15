«Проблем не будет»: Барецкий захотел перезахоронить Моисеева на кладбище для «бедных» звезд

Борис Моисеев умирал в одиночестве
Борис Моисеев умирал в одиночестве

Певца Бориса Моисеева, жизнь которого трагически закончилась в одиночестве, нужно перезахоронить. Такое предложение высказал президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в разговоре с URA.RU. Он заявил, что сейчас открывает кладбище в подмосковных Мытищах, где будут хоронить забытых звезд.

«Администрация города Мытищи меня в этом поддерживает. Суть идеи — хоронить звезд, которые умерли в бедности, не скопив: как говорится, ни гроша. Уверен, услугами нашего кладбища воспользуются многие звезды. Мы будем хоронить только творческих людей с огромной скидкой. Это будет кладбище только для звезд, чтобы не получилось, как с Борисом Моисеевым! Я хочу его тело эксгумировать и перенести на новое кладбище, а также поставить на его могиле часовенку», — говорит Стас.

Тяжелобольной артист скончался в одиночестве. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Организацией похорон занимался его директор, которому, к слову, и отошла квартира артиста в центре Москвы. Жен и детей у Бориса Моисеева, как известно, не было. Из всей родни остался лишь старший брат и племянники, которые не живут в России. Проститься с Борисом они не приехали.

Барецкий не видит проблемы в том, чтобы перенести тело певца. «Да не будет никаких проблем. У него есть брат, который про него давно забыл. Я разговаривал со священником, он поддержал мою идею, поэтому никакой „крамолы“ в этом нет. Важно получить благословение, а оно есть», — заключил Барецкий.

На Троекуровском кладбище, где сейчас покоится Моисеев, место ему купила Алла Пугачева. Могилы там стоят от 2,5 млн рублей.

