Ученый объяснил, как ядовитые пауки-осы оказались в Пермском крае

Ядовитые пауки-осы появились в Пермском крае из-за изменений климатических условий. Они не переносят холодную погоду, а глобальное потепление позволяет им расширить ареал обитания, рассказал URA.RU ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Никита Кифель.
«Данный вид отличается особой чувствительностью к низким температурам и абсолютно не переносит продолжительных морозов. Исторически это ограничивало его распространение. Но наблюдаемые изменения, а именно тенденция к более мягким зимам в северной части страны и увеличению продолжительности теплого сезона, открывают для этого вида новые возможности и создают предпосылки для вероятного расширения их ареала обитания», — рассказал ученый корреспонденту агентства.
Он уточнил, что у паука-осы нет крыльев, но есть паутина. Именно за эту паутину ветер подхватывает насекомое и переносит за несколько километров. Среди людей паук-оса появляется обычно в садах, парках и на огородах, а иногда может случайно попасть в дом через открытые окна или двери. Опознать их можно по уникальной узорной паутине в траве или на кустарниках. Паук плетет большую колесовидную паутину диаметром до полуметра, которая всегда имеет характерный белый зигзагообразный узор в центре, добавил ученый.
Никита Кифель отметил, что паук имеет яд, который опасен только другим насекомым. То есть для человека укус можно сравнить с пчелиным. Также паук-оса может навредить детям и людям с аллергией на перепончатокрылых насекомых. Сам паук-оса не агрессивен. Он нападает на человека только в случае угрозы, например, при случайном сдавливании.
Ранее URA.RU рассказало, что пермячка обнаружила у себя дома ядовитого паука-осу. До этого случая насекомые в Пермском крае не встречались, так как обычно они обитают в южных областях страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!