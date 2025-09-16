В Госдуме предложили учитывать про начислении пенсии длительность стажа

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предложил скорректировать формулу расчета пенсий в стране. Об этом парламентарий заявил в беседе с ТАСС.
«Стоит ввести надбавки за длительный стаж, например отдельный коэффициент после 35-40 лет работы, который бы существенно увеличивал пенсию», — сказал депутат. Он отметил, что можно предусмотреть дополнительные коэффициенты для профессий с высокой социальной значимостью — врачей, педагогов, работников сложных производств.
Гаврилов также добавил, что нужно вернуться к практике специальных доплат за квалификацию и звания, чтобы система учитывала не только годы работы, но и уровень профессиональных заслуг. По его мнению, эти меры обеспечат сохранение принципа солидарности, одновременно восстанавливая прямую связь между трудовым стажем, уровнем квалификации и размером пенсионных выплат.
Ранее с похожей инициативой выступал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который предлагал отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и перейти к более прозрачным критериям начисления пенсий, учитывающим стаж, заработную плату и условия труда. Он отмечал, что действующая балльная система усложняет получение страховой пенсии, особенно для граждан с невысокими доходами, и предлагал расширить пенсионные льготы для работников социальной сферы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.