Кому повысят пенсии с 1 октября

Индексация пенсий с 1 октября ждет военных пенсионеров, попечителей и 80-летних россиян. Для граждан, чьи выплаты связаны с военной службой или силовыми структурами, пенсия рассчитывается иначе, чем в гражданской системе. Основу выплат составляет денежное довольствие.
Повышение пенсий произойдет автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. Кого коснется индексация, на сколько процентов увеличатся выплаты и как будет проходить перерасчет — подробнее об этом в материале URA.RU.
Военные пенсионеры
С начала октября планируется повышение пенсий для военнослужащих в отставке и экс-сотрудников силовых структур. В эту категорию попадают военные пенсионеры Министерства обороны, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСИН, таможенной службы, Федеральной фельдъегерской связи, а также лица, служившие в органах внешней разведки, некоторых подразделениях прокуратуры и Следственного комитета, если пенсия назначена по «военной» линии.
Будут увеличены не только пенсии за выслугу лет, но и выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца, если они назначены по военным правилам. Пересчет затронет только те пенсии, которые рассчитываются по ведомственным (силовым) правилам, а не по обычному страховому стандарту.
Как формируется военная пенсия
Размер выплат для военных пенсионеров определяется на основе должностных окладов, воинских званий, различных надбавок, а также с учетом понижающего коэффициента. В данный момент при расчете пенсии учитывается доля денежного довольствия, которая составляет 93,59%.
В октябре планируется увеличение окладов по воинским званиям и должностям на 7,6%. Соответственно, в автоматическом порядке будут проиндексированы и военные пенсии. Это касается как базовой, так и надбавочной части выплат.
- Если пенсия составляет 25 тысяч рублей, то после индексации она вырастет до 26,9 тысячи. Рост составит 1,9 тысячи рублей;
- при пенсии в 30 тысяч рублей рост выплат будет 2280 рублей. В конечном счете она составит 32 280 рублей;
- при 40 тысячах рублей новая пенсия увеличится на 3040 рублей. Итоговая сумма будет составлять 43 040 рублей;
- если пенсия 50 тысяч рублей, то после индексации она увеличится на 3,8 тысячи рублей. Выплата будет на уровне 53,8 рубля.
Как будут проиндексированы пенсии для бывших военных
Повышение затронет такие виды пенсий, как:
- За выслугу лет. Основная категория — не менее 20 лет военной службы или «смешанный» стаж. В этом случае он должен составлять не менее 12,5 лет военной службы в общем стаже от 25 лет;
- по инвалидности. Если инвалидность наступила на службе или после увольнения по состоянию здоровья;
- по случаю потери кормильца. Выплата для нетрудоспособных членов семьи погибшего военнослужащего.
Инвалиды и 80-летние пенсионеры
В октябре отдельной прибавки к пенсии для гражданских пенсионеров не будет. Страховые пенсии для этой категории россиян уже повысили в январе на 9,5%, а социальные пенсии — в апреле на 14,75%. Эти повышения действуют весь год. Исключение — люди, которым исполнилось 80 лет. У них фиксированная выплата удваивается с месяца после дня рождения, поэтому некоторые пенсионеры получат прибавку в октябре. То же самое касается россиян с первой группой инвалидности.
«80-летние юбиляры сентября с 1 октября начнут получать увеличенные на 10 221,70 рубля выплаты. Эта величина складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8 907,70 рубля и надбавки за уход в 1 314 рублей», — рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Доплату можно получить только по одному из двух оснований. Если фиксированную выплату уже удвоили, например, когда человеку дали первую группу инвалидности, то при достижении 80 лет ее больше увеличивать не будут. Обращаться в Соцфонд за выплатой не нужно. Выплату удваивают автоматически.
Неработающие россияне
В октябре увеличенный размер пенсии получат также те граждане, которые недавно завершили свою трудовую деятельность. Это связано с тем, что в период с 2016 по 2024 год индексация выплат работающим пенсионерам осуществлялась лишь формально. В документах фиксировалась новая сумма, однако фактически выплата производилась без учета повышения. После увольнения такие пенсионеры получают право на перерасчет и восстановление всех ранее пропущенных индексаций.
Перерасчет делают автоматически с первого числа месяца после увольнения. Посмотреть данные о пенсии можно в выписке из индивидуального лицевого счета в Соцфонде. Она доступна на портале Госуслуг и показывает количество пенсионных баллов, стаж и сумму страховых взносов.
Пенсионеры, имеющие иждивенцев
Пожилые граждане, ухаживающие за нетрудоспособными родственниками, также имеют право на получение дополнительной выплаты к пенсии. Это касается, в частности, детей, внуков, братьев и сестер, не достигших 18-летнего возраста. В случае если подопечные обучаются на очной форме, надбавка сохраняется до достижения ими 23 лет.
Величина доплаты определяется количеством родственников, находящихся на попечении у пожилого гражданина. Если под опекой находится один член семьи, начисляется выплата в размере одной трети фиксированной части пенсии. При наличии двух иждивенцев сумма доплаты увеличивается вдвое. В случае, если на обеспечении пенсионера состоят три и более родственника, размер доплаты превышает сто процентов фиксированной выплаты.
Согласно установленным нормам, надбавка к пенсии обычно назначается одновременно с первичным оформлением выплаты. Тем не менее, в некоторых случаях пенсионер берет на свое обеспечение нетрудоспособных членов семьи уже после выхода на пенсию. Для получения увеличенной пенсии в подобной ситуации требуется обратиться в Соцфонд с соответствующим заявлением. К заявке необходимо приложить документы, подтверждающие факт наличия иждивенцев.
Как и когда поступят выплаты
Начисление всех выплат за октябрь начнется с 1 октября. Повышение пенсий произойдет автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. Однако в связи с необходимостью обработки данных и обновления соответствующих реестров возможны незначительные задержки.
Средства за октябрь будут перечислены одной суммой. К концу года выплаты будут приведены в соответствие с фактическим уровнем потребления с учетом инфляционного роста.
