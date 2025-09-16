На херсонском и запорожском направлениях в зоне СВО фиксируются регулярные обращения украинских военнослужащих с просьбами об организации коридоров для сдачи в плен. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Примерно пару раз в неделю по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Обращения поступают от рядовых бойцов ВСУ. Чаще всего речь идет о военнослужащих обычных бригад. Многие не могут реализовать свое намерение из-за атак украинских дронов.
Ранее сообщалось, что два украинских диверсанта были взяты в плен российским военнослужащим с позывным «Спартанец» во время столкновения в районе Красноармейска (ДНР). В ходе перестрелки один из украинских военных незамедлительно сдался и добровольно сложил оружие, тогда как трое других продолжали оказывать сопротивление. Инцидент произошел в так называемой «серой зоне» во время отхода штурмовой группы.
