Солдаты ВСУ просят организовать коридоры для сдачи в плен

Чаще всего речь идет о военнослужащих обычных бригад
Чаще всего речь идет о военнослужащих обычных бригад
Спецоперация РФ на Украине

На херсонском и запорожском направлениях в зоне СВО фиксируются регулярные обращения украинских военнослужащих с просьбами об организации коридоров для сдачи в плен. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Примерно пару раз в неделю по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Обращения поступают от рядовых бойцов ВСУ. Чаще всего речь идет о военнослужащих обычных бригад. Многие не могут реализовать свое намерение из-за атак украинских дронов.

Ранее сообщалось, что два украинских диверсанта были взяты в плен российским военнослужащим с позывным «Спартанец» во время столкновения в районе Красноармейска (ДНР). В ходе перестрелки один из украинских военных незамедлительно сдался и добровольно сложил оружие, тогда как трое других продолжали оказывать сопротивление. Инцидент произошел в так называемой «серой зоне» во время отхода штурмовой группы.

