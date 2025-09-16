Денис Паслер на инаугурации дал свердловчанам клятву

Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области
Новоизбранный губернатор Свердловской области Денис Паслер официально вступил в должность главы, ему предстоит управлять регионом ближайшие пять лет. Об этом с церемонии инаугурации, которая проходит в киноконцертном театре «Космос», сообщает корреспондент URA.RU.

«Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Свердловской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав Свердловской области», — сказал губернатор. Знак губернатора Паслеру вручила председатель заксобрания области Людмила Бабушкина.

Избирательная комиссия Свердловской области 15 сентября признала досрочные выборы губернатора состоявшимися, а Дениса Паслера, набравшего 61,30% голосов, официально избранным на должность главы. Досрочные выборы губернатора прошли с 12 по 14 сентября. Явка свердловчан составила 39,9%, побив рекорд.

