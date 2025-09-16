Правительство Свердловской области ушло в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Члены кабмина будут работать после роспуска в статусе и. о.
Члены кабмина будут работать после роспуска в статусе и. о. Фото:
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Правительство Свердловской области в полном составе сложило полномочия. Это обязательная техническая процедура. Согласно требованиям областного Устава, региональный кабмин слагает полномочия после избрания нового губернатора.

Днем 16 сентября состоялась инаугурация Дениса Паслера, который победил на выборах главы региона. После его вступления в должность члены кабмина продолжат работать в статусе и. о.

На выборах 12-14 сентября Паслер одержал победу, набрав 61,3% голосов. До него 13 лет регионом руководил Евгений Куйвашев. 26 марта он ушел в отставку, а Паслер, до этого шесть лет возглавлявший Оренбуржье, стал врио губернатора Свердловской области. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Свердловской области в полном составе сложило полномочия. Это обязательная техническая процедура. Согласно требованиям областного Устава, региональный кабмин слагает полномочия после избрания нового губернатора. Днем 16 сентября состоялась инаугурация Дениса Паслера, который победил на выборах главы региона. После его вступления в должность члены кабмина продолжат работать в статусе и. о. На выборах 12-14 сентября Паслер одержал победу, набрав 61,3% голосов. До него 13 лет регионом руководил Евгений Куйвашев. 26 марта он ушел в отставку, а Паслер, до этого шесть лет возглавлявший Оренбуржье, стал врио губернатора Свердловской области. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...