Правительство Свердловской области ушло в отставку

Правительство Свердловской области в полном составе сложило полномочия. Это обязательная техническая процедура. Согласно требованиям областного Устава, региональный кабмин слагает полномочия после избрания нового губернатора.
Днем 16 сентября состоялась инаугурация Дениса Паслера, который победил на выборах главы региона. После его вступления в должность члены кабмина продолжат работать в статусе и. о.
На выборах 12-14 сентября Паслер одержал победу, набрав 61,3% голосов. До него 13 лет регионом руководил Евгений Куйвашев. 26 марта он ушел в отставку, а Паслер, до этого шесть лет возглавлявший Оренбуржье, стал врио губернатора Свердловской области. Подробнее о его биографии — в материале URA.RU.
