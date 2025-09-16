Прокуратура проверит информацию о трагически погибших в Забайкалье геологах

Прокуратура организовала проверку всех поступивших сведений
В Забайкальском крае прокуратура проверит обстоятельства гибели геологов в Каларском округе. Об этом сообщило региональное ведомство.

«В Забайкалье прокуратура организовала проверку по сообщениям об утонувшем в труднодоступной местности Каларского округа вездеходе с геологами», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Информация о происшествии была опубликована в ряде средств массовой информации.

Особое внимание ведомства уделяется оценке соблюдения правил охраны труда и техники безопасности при организации выезда геологов в труднодоступные районы. Кроме того, прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку, которую проводят правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в озере Амудис произошел инцидент с участием вездехода, в котором находились сотрудники геологической экспедиции. Транспортное средство затонуло, в результате чего погибли пять человек, еще четверым удалось спастись.

