Прокуратура проверит информацию о трагически погибших в Забайкалье геологах

В Забайкальском крае прокуратура проверит обстоятельства гибели геологов в Каларском округе. Об этом сообщило региональное ведомство.
«В Забайкалье прокуратура организовала проверку по сообщениям об утонувшем в труднодоступной местности Каларского округа вездеходе с геологами», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Информация о происшествии была опубликована в ряде средств массовой информации.
Особое внимание ведомства уделяется оценке соблюдения правил охраны труда и техники безопасности при организации выезда геологов в труднодоступные районы. Кроме того, прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку, которую проводят правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в озере Амудис произошел инцидент с участием вездехода, в котором находились сотрудники геологической экспедиции. Транспортное средство затонуло, в результате чего погибли пять человек, еще четверым удалось спастись.
