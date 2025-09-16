Криминальный обозреватель издания Е1 Евгений Кошек советовал матери Дениса Аллаярова — главы свердловской редакции URA.RU, который уже четвертый месяц находится в СИЗО, обратиться к другому адвокату. Об этом Наталья Аллаярова рассказала в интервью порталу 66.RU, нарушив долгое молчание.
По ее словам, впервые Кошек вышел с ней на связь, когда Дениса только задержали 5 июня. Он написал ей в мессенджере слова сочувствия и предложил помощь. А также попросил женщину держать его в курсе новостей.
Второе общение с журналистом у Натальи состоялось в конце августа. «Мне на телефон пришло сообщение. Он [Кошек] спросил, как у меня дела, и написал, что у него есть информация о Денисе. Я попросила рассказать. „А вы знаете, что Денис сидит зря? Его руководство заставляло покупать сводки, и если он скажет об этом, его отпустят“, — говорит мне. Ответила ему, что если бы это было так, он бы давно рассказал», — поделилась женщина. Она выразила сомнение, что сына бы отпустили после признания, на что Кошек заявил: коллег Дениса, которых допрашивали, отпустили как раз потому, что они якобы дали необходимые показания (это не соответствует действительности).
В этом же разговоре Кошек предложил записать номер адвоката — одногруппника следователя, который ведет дело Дениса, пообщаться с ним. Тот бы рассказал Наталье, что нужно делать. «Я, конечно, отказалась», — добавила собеседница. Настойчивость Кошека ее испугала и повергла в ступор.
Аллаяров находится в СИЗО с 6 июня по обвинению в даче взятки бывшему главе угро отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, который является крестным и родным дядей Дениса. При этом взятками следствие считает переводы Дениса на карточку бабушке — матери Карпова. Деньги пенсионерке нужны были на лекарства, зубное протезирование, коммунальные услуги, помогать Дениса бабушке просила и сама Наталья.
По версии следствия, за криминальные сводки Денис переводил по 20 тысяч рублей на карту бабушке. При этом адвокаты Аллаярова выяснили, что на карточки матери и жены Карпова регулярно поступали деньги (одинаковые суммы по 7 тысяч рублей) от журналиста другого издания. Происхождением этой суммы следствие почему-то не интересуется.
Как ранее сообщало агентство, следствие по делу Дениса Аллаярова провели в кратчайшие сроки — за три месяца. При этом следствие отказалось допросить свидетелей, которые могли бы подтвердить невиновность Аллаярова.
Он написал жалобу прокурору Свердловской области Борису Крылову, в которой заявил, что предварительное следствие ведется с грубейшими нарушениями уголовно-процессуального закона, его главная цель — оказать давление на него, чтобы тот оговорил третьих лиц. В СИЗО к Денису приходили следователь и человек, представившийся сотрудником ФСБ — они угрожали Аллаярову обвинением в госизмене, если он не даст нужные показания. О давлении на обвиняемого защита сообщила в жалобе в прокуратуру Свердловской области еще в середине июля, однако ответ из надзорного ведомства до сих пор не поступил.
Сам Кошек в комментарии 66.RU заявил, что ни к чему не склонял Наталью Аллаярову, при этом объяснил ей — обычно по таким делам отпускают после нужных показаний. «Она лишь просила совета, номер адвоката хорошего. Тот что я давал ей, он никакой не одногруппник следователя, как она утверждает. Она спрашивала, почему других отпустили, а Дениса нет. Я объяснял, что по таким делам отпускают обычно, только когда дают нужные показания. Я всего лишь хотел помочь человеку и стал крайним. Мне искренне жаль их семью, но я в этом деле никак не фигурирую ни в каком статусе», — отметил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.