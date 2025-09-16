Мать арестованного редактора URA.RU заявила о спланированной кампании против сына

У следствия, которое ведет дело редактора URA.RU Дениса Аллаярова о даче взятки, может быть некая договоренность с экс-начальником угрозыска ОП №10 Екатеринбурга Андреем Карповым. Таким мнением поделилась мать задержанного журналиста Наталья Аллаярова, которой Карпов доводится родным братом.
«Я знаю, что весной Андрея уволили с работы по отрицательным мотивам. Было уголовное дело о превышении полномочий. Исходя из этого я делаю вывод, что он оговаривает Дениса, чтобы смягчить свою участь. <...> Мне вообще кажется, что у них со следствием есть какая-то договоренность. Они утверждали, что Денис дал взятку 20 тысяч рублей. Но за такую сумму человека разве сажают в СИЗО? У меня вообще складывается картина, что идет целенаправленная кампания против Дениса или даже против URA.RU. Это же сразу видно!» — заявила Наталья Аллаярова. Ее интервью опубликовал портал 66.ru.
Женщина добавила, что имеет много вопросов к следствию, однако так и не была приглашена на допрос. Также у нее есть вопросы к свердловской прокуратуре, куда ее сын Денис Аллаяров направлял жалобу, но не дождался ответа.
Как ранее сообщало агентство, следствие по его делу провели в кратчайшие сроки — за три месяца. Свидетелей, которые могли бы подтвердить невиновность Аллаярова, так и не допросили.
Денис написал жалобу прокурору Свердловской области Борису Крылову, в которой заявил, что предварительное следствие ведется с грубейшими нарушениями уголовно-процессуального закона, его главная цель — оказать давление на него, чтобы тот оговорил третьих лиц. В СИЗО к Денису приходили следователь и человек, представившийся сотрудником ФСБ — они угрожали Аллаярову обвинением в госизмене, если он не даст нужные показания. О давлении на обвиняемого защита сообщила в жалобе в прокуратуру Свердловской области еще в середине июля, однако ответ из надзорного ведомства до сих пор не поступил.
