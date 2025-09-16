Погибший в бетономешалке пермский студент работал неофициально

Сын журналистки «Парма Новости» Роман Сторожев, работал на производстве без официального трудоустройства. Об этом сообщает Госинспекция труда, которая проводит расследование гибели подростка.
«Установлено, что подросток со 2 сентября был разнорабочим на производстве в Карагайском районе. Он не был официально трудоустроен. При выполнении работ перфоратором по очистке корпуса бетоносмесителя от остатков бетона получил смертельные травмы», — говорится в сообщении Госинспекции труда в официальном telegram-канале.
Трагедия произошла около 18:00 10 сентября. Известно, что Роман забрался в стационарный бетоносмеситель и стал его очищать. В какой-то момент перфоратор выпал из рук подростка, а бетономешалка включилась. Студента частично намотало на шнек установки. Сейчас в инспекции проводится расследование случившегося. Его результаты будут переданы следователям.
Владелец производства, где все произошло, Ромик Карапетян, был отправлен под домашний арест. В суде он признал свою вину. Также бизнесмен оплатил похороны студента. Юношу проводили в последний путь в субботу, 13 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!