Погибший в бетономешалке пермский студент работал неофициально

Молодой человек погиб вечером 10 сентября
В Пермском крае подросток погиб в бетономешалке

Сын журналистки «Парма Новости» Роман Сторожев, работал на производстве без официального трудоустройства. Об этом сообщает Госинспекция труда, которая проводит расследование гибели подростка.

«Установлено, что подросток со 2 сентября был разнорабочим на производстве в Карагайском районе. Он не был официально трудоустроен. При выполнении работ перфоратором по очистке корпуса бетоносмесителя от остатков бетона получил смертельные травмы», — говорится в сообщении Госинспекции труда в официальном telegram-канале.

Трагедия произошла около 18:00 10 сентября. Известно, что Роман забрался в стационарный бетоносмеситель и стал его очищать. В какой-то момент перфоратор выпал из рук подростка, а бетономешалка включилась. Студента частично намотало на шнек установки. Сейчас в инспекции проводится расследование случившегося. Его результаты будут переданы следователям.

Владелец производства, где все произошло, Ромик Карапетян, был отправлен под домашний арест. В суде он признал свою вину. Также бизнесмен оплатил похороны студента. Юношу проводили в последний путь в субботу, 13 сентября.

