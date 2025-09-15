В Пермском крае суд арестовал бизнесмена, на базе которого студент погиб в бетономешалке

Суд в Пермском крае отправил под домашний арест предпринимателя Ромика Карапетяна, на производственной базе которого погиб студент Роман Сторожев. Бизнесмен в суде вину признал, также выяснилось, что он оплатил похороны молодого человека.
«Ромик Карапетян отправлен под домашний арест на два месяца. Вину свою он признает. Оплатил расходы на похороны, собрав все чеки, которые адвокат позже предъявил в суде», — передает издание «Парма-Новости». Уголовное дело расследуется по статье о нарушении требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
Как ранее рассказывало URA.RU, 17-летний Роман погиб в Карагайском округе 10 сентября. Он проходил на производстве практику, сообщали в прокуратуре. Но в агротехникуме, где учился юноша, говорят, что не отправляли туда студентов. Мать погибшего рассказала, что по версии следователей, подросток пытался очистить промышленную бетономешалку от высохшего цемента, а та неожиданно начала работать.
