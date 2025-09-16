Путин обратился к представителями иностранных государств, приглашенных на учения «Запад-2025»

Путин поблагодарил иностранные государства за участие в учениях «Запад-2025»
Путин пообщался с представителями иностранных государств
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Президент России Владимир Путин встретился с представителями иностранных государств, приглашенными для наблюдения за совместными военными учениями РФ и Беларуси «Запад-2025». Встреча прошла на полигоне «Мулино» в Нижегородской области. Трансляция визита главы РФ шла на телеканале «Россия 24».

«Хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, это было полезно с профессиональной точки зрения. Ну, а с точки зрения установления такого высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно», — заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в военной форме на полигон «Мулино», где проводятся совместные учения России и Беларуси «Запад-2025». Учения носят исключительно оборонительный характер и проходят на фоне повышения активности и усиления милитаризации со стороны Германии, Польши и ряда других стран.

Путин отметил, что в стратегических маневрах «Запад-2025» приняли участие представители иностранных государств. К учениям присоединились военные подразделения из Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.

