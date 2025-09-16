Арестован директор канатной дороги на Эльбрусе, где погибли три человека

Директор канатной дороги на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, где накануне погибли три человека, был арестован по решению суда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы КБР.
«В нальчикском городском суде прошло заседание, на котором избрали меру пресечения — арест», — отметил представитель пресс-службы. Слова передает ТАСС.
Ранее, 12 сентября, на горе Эльбрус оборвалась канатная дорога, погибли три человека. Согласно предварительной информации, авария произошла из-за того, что трос соскользнул с ролика на одной из опор. Возбуждено уголовное дело. В момент происшествия в кабинках находились 37 человек, впоследствии были эвакуированы 35 из них. Среди погибших оказался 58-летний житель Москвы, который стал третьей жертвой трагедии.
