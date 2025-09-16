Арестован директор канатной дороги на Эльбрусе, где погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали
Директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали Фото:
новость из сюжета
На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, есть погибшие

Директор канатной дороги на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, где накануне погибли три человека, был арестован по решению суда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы КБР.

«В нальчикском городском суде прошло заседание, на котором избрали меру пресечения — арест», — отметил представитель пресс-службы. Слова передает ТАСС.

Ранее, 12 сентября, на горе Эльбрус оборвалась канатная дорога, погибли три человека. Согласно предварительной информации, авария произошла из-за того, что трос соскользнул с ролика на одной из опор. Возбуждено уголовное дело. В момент происшествия в кабинках находились 37 человек, впоследствии были эвакуированы 35 из них. Среди погибших оказался 58-летний житель Москвы, который стал третьей жертвой трагедии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор канатной дороги на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, где накануне погибли три человека, был арестован по решению суда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы КБР. «В нальчикском городском суде прошло заседание, на котором избрали меру пресечения — арест», — отметил представитель пресс-службы. Слова передает ТАСС. Ранее, 12 сентября, на горе Эльбрус оборвалась канатная дорога, погибли три человека. Согласно предварительной информации, авария произошла из-за того, что трос соскользнул с ролика на одной из опор. Возбуждено уголовное дело. В момент происшествия в кабинках находились 37 человек, впоследствии были эвакуированы 35 из них. Среди погибших оказался 58-летний житель Москвы, который стал третьей жертвой трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...