Мобильной связи нет и дома разрушены: еще две пермские деревни исчезнут с карты

В Очерском округе Пермского края планируют упразднить две деревни. Проект закона о снятии населенных пунктов с учета — исключении из реестра административно-территориальных единиц — опубликован на сайте регионального заксобрания (ЗС).
«Будут ликвидированы деревня Ключи (7,2 км от ближайшего населенного пункта, 22,9 км от Очера) и деревня Соломатка (17,7 км и 27,6 км соответственно). По данным переписи 2020 года, здесь не было зарегистрировано ни одного человека. Последний житель Ключей скончался в другом населенном пункте, последняя жительница Соломатки умерла в 2020 году», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
По данным законодателей, в деревнях жилые строения находятся в разрушенном и необитаемом состоянии, не наблюдается никаких признаков присутствия людей. Следы ведения сельского хозяйства отсутствуют, а территория полностью заросла травой и кустарником. Мобильная связь в этих местах отсутствует. Владельцев недвижимости нет, нет магазинов, предприятий или каких-либо организаций.
Ранее в Гайнском округе приняли решение упразднить две деревни: Шумино и Краснояры. А в конце августа депутаты ЗС стерли с карты Киршино и Лямпино в Косинском округе.
