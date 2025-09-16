16 сентября 2025

Мобильной связи нет и дома разрушены: еще две пермские деревни исчезнут с карты

На юго-западе Прикамья ликвидируют две деревни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В населенных пунктах не обнаружены признаки жизни
В населенных пунктах не обнаружены признаки жизни Фото:

В Очерском округе Пермского края планируют упразднить две деревни. Проект закона о снятии населенных пунктов с учета — исключении из реестра административно-территориальных единиц — опубликован на сайте регионального заксобрания (ЗС).

«Будут ликвидированы деревня Ключи (7,2 км от ближайшего населенного пункта, 22,9 км от Очера) и деревня Соломатка (17,7 км и 27,6 км соответственно). По данным переписи 2020 года, здесь не было зарегистрировано ни одного человека. Последний житель Ключей скончался в другом населенном пункте, последняя жительница Соломатки умерла в 2020 году», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

По данным законодателей, в деревнях жилые строения находятся в разрушенном и необитаемом состоянии, не наблюдается никаких признаков присутствия людей. Следы ведения сельского хозяйства отсутствуют, а территория полностью заросла травой и кустарником. Мобильная связь в этих местах отсутствует. Владельцев недвижимости нет, нет магазинов, предприятий или каких-либо организаций.

Ранее в Гайнском округе приняли решение упразднить две деревни: Шумино и Краснояры. А в конце августа депутаты ЗС стерли с карты Киршино и Лямпино в Косинском округе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Очерском округе Пермского края планируют упразднить две деревни. Проект закона о снятии населенных пунктов с учета — исключении из реестра административно-территориальных единиц — опубликован на сайте регионального заксобрания (ЗС). «Будут ликвидированы деревня Ключи (7,2 км от ближайшего населенного пункта, 22,9 км от Очера) и деревня Соломатка (17,7 км и 27,6 км соответственно). По данным переписи 2020 года, здесь не было зарегистрировано ни одного человека. Последний житель Ключей скончался в другом населенном пункте, последняя жительница Соломатки умерла в 2020 году», — указано в пояснительной записке к законопроекту. По данным законодателей, в деревнях жилые строения находятся в разрушенном и необитаемом состоянии, не наблюдается никаких признаков присутствия людей. Следы ведения сельского хозяйства отсутствуют, а территория полностью заросла травой и кустарником. Мобильная связь в этих местах отсутствует. Владельцев недвижимости нет, нет магазинов, предприятий или каких-либо организаций. Ранее в Гайнском округе приняли решение упразднить две деревни: Шумино и Краснояры. А в конце августа депутаты ЗС стерли с карты Киршино и Лямпино в Косинском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...