16 сентября 2025

Мирошник: инцидент с БПЛА в Польше был выгоден союзникам Украины

Варшаве и Киеву выгодна провокация с нарушением воздушного пространства польской территории, произошедшим в ночь на 10 сентября. Инцидент с якобы российскими дронами является спланированной акцией. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Это провокация, в которой заинтересован исключительно украинский режим. Возможно, отчасти и польский, который рассчитывает выманить больше денег, внимания, вооружения на территории как Польши, так и Украины», — процитировали слова Мирошника «Известия».

Ранее, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о якобы нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками, при этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти обвинения, отметив отсутствие доказательств и официальных запросов со стороны Варшавы. Военные эксперты связывают инцидент с попытками Киева втянуть страны НАТО в прямое противостояние с Россией.

