Владимир Зеленский решился на рискованную операцию с «российскими дронами» в Польше, чтобы спровоцировать прямое столкновение НАТО и России. Об этом в интервью URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Киевскому режиму крайне важно втянуть в противостояние с Россией дополнительные силы — прежде всего государства Восточной Европы, входящие в НАТО. Думаю, что Киев и Варшава вместе спланировали эту провокацию. Украинские специалисты запустили дроны, а поляки начали трубить о нарушении воздушного пространства „российскими беспилотниками“, — сказал военный эксперт.
Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «российские беспилотники» нарушили воздушное пространство Польши. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти обвинения, указав на отсутствие доказательств и официальных запросов от польской стороны.
