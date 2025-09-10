Зеленский пошел на радикальный шаг ради войны НАТО и России

Украина устроила провокацию с дронами в Польше ради войны России и НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина устроила провокацию с дронами в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, считает военный эксперт Александр Михайлов
Украина устроила провокацию с дронами в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, считает военный эксперт Александр Михайлов Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Владимир Зеленский решился на рискованную операцию с «российскими дронами» в Польше, чтобы спровоцировать прямое столкновение НАТО и России. Об этом в интервью URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Киевскому режиму крайне важно втянуть в противостояние с Россией дополнительные силы — прежде всего государства Восточной Европы, входящие в НАТО. Думаю, что Киев и Варшава вместе спланировали эту провокацию. Украинские специалисты запустили дроны, а поляки начали трубить о нарушении воздушного пространства „российскими беспилотниками“, — сказал военный эксперт.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «российские беспилотники» нарушили воздушное пространство Польши. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти обвинения, указав на отсутствие доказательств и официальных запросов от польской стороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владимир Зеленский решился на рискованную операцию с «российскими дронами» в Польше, чтобы спровоцировать прямое столкновение НАТО и России. Об этом в интервью URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Киевскому режиму крайне важно втянуть в противостояние с Россией дополнительные силы — прежде всего государства Восточной Европы, входящие в НАТО. Думаю, что Киев и Варшава вместе спланировали эту провокацию. Украинские специалисты запустили дроны, а поляки начали трубить о нарушении воздушного пространства „российскими беспилотниками“, — сказал военный эксперт. Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «российские беспилотники» нарушили воздушное пространство Польши. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти обвинения, указав на отсутствие доказательств и официальных запросов от польской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...