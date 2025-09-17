Назван неочевидный способ укрепить иммунитет осенью

Рыбий жир является ценным источником омега-3 жирных кислот и витаминов, которые укрепляют иммунную систему в осенний период. Об этом рассказал заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.
«В рыбьем жире содержится множество витаминов и Омега-3, которые снижают риск развития тромбоза, ускоряют процессы регенерации клеток и улучшают состояние кожи», — отметил Коньков в разговоре с «Газетой.ru». По его словам, особенно полезен рыбий жир в холодное время года, когда риск простудных заболеваний возрастает, например, осенью.
Омега-3 это полиненасыщенные жирные кислоты, которые снижают риск развития тромбоза, ускоряют процессы регенерации клеток, улучшают состояние кожи, нормализуют артериальное давление, подчеркнул Коньков. Он также выделил несколько полезных витаминов, содержащихся в рыбьем жире. Витамин D ускоряет усвоение кальция, необходимого для построения опорно-двигательного аппарата ребенка. Витамин А отвечает за полноценный обмен веществ, хорошее состояние слизистых оболочек, защищает организм от негативного воздействия окружающей среды. Витамин Е повышает свертываемость крови, способствует правильному развитию мышечной системы. Также в рыбьем жире много антиоксидантов, которые замедляют процессы старения клеток и освобождают организм от свободных радикалов, сообщил эксперт.
Коньков отметил, что рекомендуется учитывать индивидуальные особенности и соблюдать дозировки, чтобы избежать побочных эффектов. Среди противопоказаний — аллергия на морепродукты, сахарный диабет и хронический панкреатит.
Рыбий жир представляет собой маслянистую жидкость янтарного либо насыщенно-желтого оттенка с характерным вкусом и запахом. Его получают преимущественно из печени трески, а также из скумбрии, сельди и ряда других видов рыб. В состав рыбьего жира входят многочисленные биологически активные вещества, обладающие высокой ценностью для здоровья человека.
Ранее специалисты также отмечали пользу различных видов рыбы для здоровья: например, мясо щуки и сома содержит омега-3 жирные кислоты и витамины, однако щука считается более гипоаллергенной и полезной для питания. При этом эксперты подчеркивали необходимость учитывать индивидуальные особенности организма, в том числе возможные аллергические реакции на рыбу и морепродукты.
