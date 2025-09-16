В городе-спутнике Екатеринбурга решили, когда включат отопление

В Верхней Пышме 17 октября стартовал отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава городского округа Иван Зернов.
«Администрация городского округа Верхняя Пышма постановляет установить с 17 сентября 2025 года начало отопительного периода 2025-2026 годов», — сообщается на сайте мэрии. При этом 17 сентября запланирована только подготовка к запуску отопления, а подача тепла в социально значимые учреждения (детские сады, школы и больницы) начнется 18 сентября.
Отопление в жилых домах включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток будет держаться ниже 8 градусов. Подача тепла в нежилые объекты будет осуществляться по индивидуальным заявкам абонентов.
В северных муниципалитетах Свердловской области отопительный сезон уже стартовал ранее. Одним из первых отопление запустил Полевской (8 сентября), в Среднеуральске батареи потеплели уже 10 сентября. В числе первых также оказались Пелым, Ивдель, Североуральск, Волчанск и Верхотурье. В Екатеринбурге отопление начали включать 15 сентября. Одним из последних, как предполагалось, тепло в дома пустит Нижний Тагил, но и там срок сдвинули на более ранний — 18 сентября вместо 22-го.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!