Депутаты вернулись с важного задания, чтобы выбрать свердловчанам новых руководителей

В свердловском заксобрании первое заседание осенней сессии пройдет 25 сентября
Людмила Бабушкина (в центре) объявила о начале подготовки к 47-му заседанию
Людмила Бабушкина (в центре) объявила о начале подготовки к 47-му заседанию

В заксобрании Свердловской области стартует осенняя сессия. 25 сентября депутаты соберутся, чтобы утвердить новых членов правительства, которых им предложит губернатор. Последние два месяца парламентарии обсуждали с избирателями приоритетные вопросы для формирования бюджета на 2026 год. Такое поручение им давала председатель областного парламента Людмила Бабушкина.

«Депутаты будут участвовать в согласительных процедурах в минфине. До 1 ноября должен быть сформирован проект бюджета, после чего стартуют общественные слушания. В декабре бюджет будет принят», — отметила Бабушкина.

По словам Бабушкиной, подготовку к 47-му заседанию начали на этой неделе. Комиссии уже начали обсуждать предложения муниципальных властей для распределения межбюджетных переводов на 2026-й и плановые 2027 и 2028 года. Одной из главных целей осенней сессии будет утверждение бюджета на следующий год. Кроме этого, нужно будет рассмотреть законопроекты, которые касаются госгарантий бесплатного оказания медпомощи свердловчанам.

В ходе первого осеннего заседания депутатам нужно будет утвердить кандидатуру первого замгубернатора. А также назначить ключевых министров — по социальной политике, управлению госимуществом (МУГИСО) и финансам. По данным URA.RU, посты сохранят Алексей Шмыков, Андрей Злоказов и Алексей Кузнецов. Главе минфина Александру Старкову прочат отставку. 16 сентября — после официального вступления в должность губернатора Дениса Паслера — все правительство официально ушло в отставку. 17-го Паслер продлил полномочия чиновникам, но не всем. Постов лишились министры цифрового развития Михаил Пономарьков и глава минэка Руслан Садыков.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловским парламентариям дали два месяца для общения с жителями региона. Депутаты начали разъезды по муниципалитетам, которые входят в округа, от которых они избирались. Народные избранники отправились выполнять задачу сразу после окончания весенней сессии — 29 июля.

