Спустя два месяца с момента крушения самолета Ан-24 под Тындой в Амурской области появились новые подробности с происшествия. Согласно новым данным от Международного авиационного комитета (МАК), экипаж непосредственно перед падением сообщал диспетчеру о том, что земля слишком близко. Какие еще подробности крушения с 48 погибшими выяснились спустя время — в материале URA.RU.
Новые данные о крушении
Пилоты могли перепутать расчеты
Пилоты пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», разбившегося в Амурской области, могли ошибиться с высотой полета из-за неверных расчетов давления. Об этом сообщал telegram-канал Shot со ссылкой на предварительные выводы комиссии по расследованию происшествия.
По данным источника, специалисты установили, что экипаж при снижении ориентировался на давление по системе QNH — относительно уровня моря, а не по системе QFE, где отсчет ведется от аэродрома. «Пилоты разбившегося в Амурской области Ан-24 могли перепутать высоту и лететь на 600 метров ниже необходимого, что и привело к трагедии — такова основная предварительная версия специалистов», — говорится в публикации авторов канала.
В ходе расследования эксперты выяснили, что во время выполнения разворота на предпосадочном этапе самолет находился слишком низко и задел кроны деревьев. После столкновения воздушное судно потеряло управление и упало. Об этом же писали «Известия».
Родственники погибших начали получать выплаты
Родственники амурчан, погибших в авиакатастрофе Ан-24 под Тындой, начали получать первые выплаты. Региональные власти уже перечислили по одному миллиону рублей за каждого погибшего. В общей сложности каждая семья получит более пяти миллионов рублей — это включает страховые выплаты, компенсации от авиакомпании и помощь от региона. Об этом сообщил губернатор Орловской области Василий Орлов.
Он добавил, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям руководство Амурской области призвало авиаперевозчика ускорить процесс выплат и упростить процедуру для пострадавших. Власти готовы оказать помощь в организации этой работы, подчеркнув, что в подобных ситуациях крайне важно не затягивать с поддержкой. Также ведутся переговоры с банками по вопросу списания кредитов, оформленных на погибших.
Последние слова экипажа
Международный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о расследовании крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ МАК, в отчете зафиксированы последние переговоры экипажа перед катастрофой. Запись бортового самописца оборвалась за секунды до трагедии.
В отчете говорится, что в течение трех секунд — с 12:56:41 по 12:56:44 по местному времени — звуковой регистратор зафиксировал предупреждение одного из членов экипажа: «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…», после чего запись внезапно прервалась. «В 12:56:44 была завершена запись аудиоинформации бортового самописца. С 12:58:38 диспетчер неоднократно пытался связаться с экипажем по радиоканалу, однако попытки не увенчались успехом — ответа получено не было», — приводят журналисты выдержку из документа.
Согласно материалам расследования, связь с самолетом была потеряна почти сразу после того, как экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации. Попытки восстановить контакт предпринимались диспетчерами еще в течение нескольких минут, однако рейс не отвечал на вызовы. На месте происшествия были обнаружены оба бортовых самописца, данные с которых позволили специалистам МАК восстановить картину событий последних мгновений полета.
Хронология событий: самолет пропал с радаров недалеко от аэропорта
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, исчез с радаров в нескольких километрах от аэропорта города Тында 24 июля. В 11:21 по местному времени он вылетел из Благовещенска, а уже в 12:58, после попытки повторного захода на посадку, экипаж перестал выходить на связь. Обломки самолета были обнаружены в 15 км от Тынды.
В районе крушения недавно прошел ураган
В районе пропажи наблюдались неблагоприятные погодные условия. Накануне в Приамурье прошла сильная буря, вызвавшая перебои с электроэнергией, водоснабжением и связью. В Белогорске, одном из крупных городов региона, был введен режим чрезвычайной ситуации.
Реакция властей и операции по поиску
К предполагаемому месту происшествия были оперативно направлены подразделения МЧС России. Вертолет Ми-8 из Благовещенска и наземная группа из 12 человек приступили к поисковой операции. Байкало-Ангарская и Тындинская транспортные прокуратуры начали совместную проверку. Также к месту предполагаемого происшествия выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тында.
Что известно о пассажирах рокового рейса
На борту разбившегося самолета Ан-24 находилось 48 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Одна из пассажирок самолета Ан-24, потерпевшего крушение возле Тынды, направлялась к своей внучке. 55-летняя Елена Великанова возвращалась из Хабаровска, чтобы забрать восьмилетнюю внучку на время школьных каникул. В последний раз она выходила на связь в 10:04, отправив сообщение: «В самолете, встречайте».
По информации родителей девочки, после встречи они планировали вместе поехать поездом в поселок Горный, где находится дом бабушки. Билеты были приобретены семьей за неделю до трагедии. Родители ребенка опасаются сообщать дочери о гибели бабушки.
Еще одна пассажирка рейса Ан-24, разбившегося под Тындой, чудом избежала гибели. Она отказалась от полета в последний момент из-за болезни внучки. Женщину зовут Марина Авалян. Несмотря на то что она в последний момент решила сесть в поезд, ее имя числится в списках пассажиров Ан-24. Как сообщила ее дочь, с женщиной все хорошо Согласно заявлению самой Авалян, она узнала о крушении из новостей и до сих пор испытывает шок от осознания, что могла оказаться на борту разбившегося самолета.
