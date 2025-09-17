Shaman перед «Интервидением» показал в Кремле защиту от темных сил

Shaman активно готовится к участию в «Интервидении», которое пройдет в ближайшие выходные в Москве. Настрой у Ярослава боевой: сейчас он занят подготовкой к конкурсу. Впрочем, несмотря на участие в «Интервидении», полностью отменять выступления в других проектах Ярослав не стал.
Вчера Shaman выступил на концерте «Песни русского мира» в Кремлевском дворце. За кулисами артист появился буквально за двадцать минут до своего выхода на сцену и сразу отправился в гримерку. В этот вечер Ярославу предстояло вместе с Государственным академическим ансамблем танца «Урал» исполнить хит «Гуляй, Россия».
В Кремлевский дворец Ярослав приехал один, без своей возлюбленной Екатерины Мизулиной, которая, как известно, часто сопровождает его на выступлениях.
На сцену артист вышел в приподнятом настроении. Зрители восхищались не только голосом Дронова, но и его внешним видом. Особое внимание обратили на деревянный крест на груди, который артист вновь продемонстрировал. В шоу-бизнесе судачат, в последнее время Ярослав его не снимает.
«Ярослав с самого начала карьеры носит деревянный крестик, — объясняют поклонники артиста. — В этом кроется особый смысл».
Деревянные крестики христиане используют уже на протяжении нескольких столетий. Они считаются мощной защитой от темных сил и происков недругов. Говорят, что носителей деревянных крестиков вся нечисть обходит стороной. Кроме того, верующие уверены, что таким образом они становятся ближе к Богу.
Древесина, как известно, также считается символом жизни и роста. По народным поверьям, носителей деревянных крестиков ожидает карьерный и духовный рост, а также быстрая трансформация. По всей видимости, Ярослав об этом тоже знает.
К слову, в Кремлевском дворце Shaman держался несколько обособленно. Сразу после выступления он скрылся в гримерке. При этом его помощники сразу дали понять: общаться с журналистами он не намерен.
«Сейчас Ярослав занят исключительно подготовкой к „Интервидению“, — пояснили знающие люди. — Он настроен очень решительно. Поэтому все его мысли связаны с грядущим выступлением на конкурсе. Вся его команда старается ему помогать и обеспечивать максимально комфортные условия, чтобы он смог подготовиться к „Интервидению“ и достойно представить Россию».
Напомним, что из-за подготовки к конкурсу Дронов был вынужден отменить выступление в Сочи. Сольный концерт был намечен на 17 сентября. Но Ярослав принял решение отказаться от концерта, чтобы было больше времени на репетиции «Интервидения».
