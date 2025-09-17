МАХ запустил открытое тестирование каналов для блогеров

Национальный мессенджер МАХ запускает открытое тестирование каналов для авторов категории А+. Платформа объявила о завершении первого, закрытого этапа тестирования сервиса каналов, который длился два месяца, сообщили URA.RU в пресс-службе VK.
«МАХ перевел каналы в режим открытого тестирования для авторов А+. Национальный мессенджер успешно завершил первый этап тестирования каналов — он проходил в закрытом формате и продлился два месяца», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
В первом этапе приняли участие свыше 600 авторов, общая аудитория которых превышает 5,5 миллионов пользователей. С 17 сентября стартует второй этап — открытое тестирование. Теперь создать канал в МАХ самостоятельно могут блогеры категории А+, имеющие не менее 10 тысяч подписчиков в любой из соцсетей. Авторам будет доступно сохранение привычных названий для своих каналов.
Для регистрации необходимо обновить приложение и подать заявку через специального чат-бота «Каналы в МАХ». После одобрения заявки канал будет создан автоматически. Его название и никнейм будут соответствовать данным, указанным в реестре Роскомнадзора.
Ранее гендиректор VK Владимир Кириенко сообщил, что с момента запуска российской цифровой платформы MAX летом 2025 года на ней зарегистрировалось свыше 35 миллионов пользователей. По словам Кириенко, с момента старта платформа демонстрирует стабильный рост аудитории. Для сравнения, в начале июня на платформе было зарегистрировано порядка 100–200 тысяч человек.
