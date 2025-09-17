Генеральный директор VK рассказал, сколько пользователей зарегистрировалось в MAX

Более 35 миллионов пользователей зарегистрировались в российской цифровой платформе MAX с момента ее запуска летом 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week.
«С начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали с значения около 100-200 тысяч», — рассказал Кириенко. Трансляция мероприятия шла на сайте форума.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев создал собственный канал в мессенджере MAX. На отечественной платформе также есть канал президента РФ Владимира Путина, на него уже подписаны свыше 300 тысяч человек. Кроме того, в MAX зарегистрировался и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
