«Могла эвакуироваться сама»: новые подробности о застрявшей на пике Победы альпинистке Наговициной

Альпинистка из Пермского края Наталья Наговицина перед исчезновением на пике Победы успела передать последние слова своему сыну. Об этом 17 сентября сообщила подруга спортсменки Лия Попова в эфире телеканала НТВ. По информации Поповой, перед тем как связь с альпинисткой оборвалась, Наговицина попросила передать сыну Михаилу, что задерживается в горах. Позже рядом с палаткой Наговициной нашли серый рюкзак, который не был замечен ранее, что вызвало предположения о том, что спортсменка могла попытаться спуститься с горы самостоятельно. Новые подробности в происшествии с Наговициной — в материале URA.RU.
Возле палатки альпинистки обнаружили рюкзак
Рядом с палаткой погибшей альпинистки Натальи Наговициной обнаружили необычный предмет — серый рюкзак, которого не было на предыдущих кадрах. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на видеозапись, сделанную с дрона 2 сентября. На восьмиминутном ролике видно, что возле палатки, заваленной снегом, лежит рюкзак без следов осадков. До этого момента ни на одном из видео его не фиксировали.
Наговицина могла эвакуироваться самостоятельо
Альпинисты допустили, что пропавшая на Эльбрусе Наталья Наговицына могла самостоятельно покинуть палатку, но такой сценарий крайне маловероятен. Об этом сообщили опытные спортсмены в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.
Эксперты отмечают, что подобные случаи практически не встречаются в альпинистской практике. Они не исключают, что женщина вышла из убежища в состоянии помутнения сознания из-за недостатка кислорода.
«Теоретически это возможно, но на практике такого никогда не было. Конечно же, это маловероятно, 99%, что это не так», — приводит слова эксперта «Царьград». Он отметил, что это очень уникальный случай.
Перед исчезновением альпинистка обратилась к своему сыну
Наталья Наговицина перед исчезновением на пике Победы обратилась с последними словами к своему сыну. Об этом сообщила в эфире телеканала НТВ подруга спортсменки Лия Попова. По ее словам, Наговицина попросила передать сыну Михаилу, что она задерживается в горах.
Также уточняется, что сын альпинистки Михаил Наговицын позднее опубликовал видео, где его мать находилась в палатке на пике Победы. В обращении, размещенном в социальных сетях, он попросил возобновить поисково-спасательную операцию.
