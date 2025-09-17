На муниципальных челябинских выборах ЕР взяла 620 мандатов из 723

По итогам выборов в органы местного самоуправления в Челябинской области «Единая Россия» взяла 620 мандатов из 723. На второй строчке расположились самовыдвиженцы (69 мандатов), на третьей — «Справедливая Россия» (19 мандатов). Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области.
«В Единый день голосования прошло 39 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Замещено 720 мандатов, из них: „Единая Россия“ — 620, КПРФ — 5, ЛДПР — 5, „Новые люди“ — 1, „Родина“ — 1, „Справедливая Россия“ — 19, самовыдвижение — 69», — сообщили URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии региона.
Там отметили, что незамещенными остались три мандата. Так, в Чебаркуле все кандидаты выбыли еще до голосования. Выборы там отложили на 23 декабря. А в Уйском и Кунашакском районах несколько кандидатов набрали одинаковое число голосов. 5 октября там состоится повторное голосование.
Выборы в Челябинской области прошли с 12 по 14 сентября. Жители региона выбирали новый состав парламента, также состоялись местные выборы в 39 муниципалитетах.
