Ушла душа народного танца и оперной сцены: что известно о легендарном балетмейстере Юрии Папко

На 86-м году жизни скончался заслуженный артист России и прославленный советский балетмейстер Юрий Папко. О его уходе из жизни сообщила пресс-служба Большого театра. Церемония прощания с Папко состоится 20 сентября в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Отпевание начнется в 13:00. Что известно о легендарном балетмейстере — в материале URA.RU.
Душа народного танца в Большом
Юрий Папко появился на свет 25 февраля 1940 года в Москве. В 1958 году он завершил обучение в Московской государственной академии хореографии под руководством Михаила Габовича. С того же года и вплоть до 1982 года Папко был солистом балетной труппы Большого театра. В 1960–1970-х годах он считался одним из ведущих исполнителей характерного танца в коллективе. В 1974 году завершил обучение на балетмейстерском факультете Государственного института театрального искусства (ГИТИС).
Артист отличался мастерством исполнения как народно-характерных танцевальных номеров в балетных и оперных постановках, так и значимых ролей классического и современного балетного репертуара. В числе наиболее заметных партий Папко — Эспада в балете «Дон Кихот», Куман в «Половецких плясках», Меркуцио в «Ромео и Джульетте», Лесничий в «Жизели», а также роли Незнакомца и Визиря в спектакле «Легенда о любви».
Заслуженный успех за границей
Папко поставил значительное количество хореографических постановок и балетных спектаклей. В 1977 году в Большом театре оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте совместно со своей супругой, артисткой российского Большого театра Юламей Скотт, осуществил постановку балета «В долине легенд».
В 1981 году супруги представили вторую редакцию этого балета уже для московского Большого театра. На сцене Кремлевского дворца съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец) он был показан под названием «Индийская поэма». Постановка получила высокую оценку публики, а авторам принесла Государственную премию Республики Узбекистан.
Позднее чета хореографов дважды возвращалась к этому произведению: в 1988 году балет был поставлен в Стамбуле, а в 1993 году — в Мерсине (Турция). В период с 1991 по 1996 год Юрий Папко занимал должность главного балетмейстера Государственной оперы Мерсина.
После Большого
В 1982 году Папко ушел из Большого театра. В последующий период артист активно взаимодействовал с различными театральными коллективами как в СССР, так и за его пределами. С 1982 по 1986 год занимал должность художественного руководителя мастерской хореографии при москонцерте. В период с 1986 года до начала 1990-х годов исполнял обязанности главного балетмейстера Горьковского (сейчас — Нижегородского) государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина.
Триумфальное возвращение
Спустя несколько лет Юрий Папко вновь начал работать в Большом театре: с 1997 по 2002 годы возглавлял мимический ансамбль, затем с 2002 по 2018 годы занимал должность педагога-репетитора по сценическому движению в оперной труппе. Кроме того, с момента создания Молодежной оперной программы Большого театра и вплоть до недавнего времени он сотрудничал с этим проектом, обучая сценическому движению молодых исполнителей, которые впоследствии стали известными оперными артистами.
Не только балет
В 2023 году Папко, совместно со своей супругой Юламей Скотт, неизменно оказывавшей ему поддержку во всех начинаниях, опубликовал автобиографическую книгу под названием «Не только балет 60 лет». Творческая деятельность балетмейстера не ограничивалась сотрудничеством с выдающимися российскими хореографами XX века или созданием балетов и танцевальных номеров для всесоюзных конкурсов. Папко также занимался пластическим решением спектаклей в ряде ведущих драматических театров — в частности, в постановках Юрия Завадского, Валентина Плучека и Юрия Любимова.
В аналогичном качестве артист неоднократно работал в кинематографе, а также участвовал в создании получившего мировую известность анимационного фильма «Балерина на корабле». Несмотря на столь разнообразную профессиональную биографию, его воспоминания пронизаны глубокой преданностью тому искусству, которому он посвятил всю жизнь с раннего детства, — балету. При этом деятельность как исполнителя и постановщика танцев в оперных постановках, а также репетитора артистов лишь укрепляла искреннюю любовь Папко к избранному делу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.