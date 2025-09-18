Массовая атака по Ростовской области, ВСУ паникуют под Запорожьем: карта СВО 18 сентября

Украинские дроны атаковали шесть районов Ростовской области — средства противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника. В одном из районов произошло возгорание. При этом ВСУ проводят срочную перегруппировку в Запорожской области и пытаются перебросить новых бойцов для сдерживания стремительного наступления России к главному городу региона, население которого уже чувствует приближение российских бойцов. Также ВС РФ продолжают активное наступление на других участках фронта. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Удары ВСУ по Ростовской области
Средства ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область в ночь на 18 сентября, в поле начался пожар после падения обломков одного из дронов. Он отметил, что атаке подверглись города Новошахтинск и Белая Калитва, а также Каменский, Красносулинский, Октябрьский сельский, Морозовский, Миллеровский и Чертковский районы. Пострадавших в ходе атаки нет, подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что в Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 800 квадратных метров. Последствия еще уточняются, заключил Слюсарь.
Всего российские средства противовоздушной обороны за ночь на 18 сентября уничтожили 43 украинских БПЛА. Согласно информации, предоставленной ведомством, в небе над Ростовской областью были уничтожены 23 БПЛА. В Волгоградской области сбито 11 дронов, в Курской — пять. Кроме того, три беспилотника были нейтрализованы над территорией Крыма, еще один — в Белгородской области.
ДНР
Краснолиманское направление
Российские военнослужащие заняли новые рубежи и позиции в районах пяти населенных пунктов ДНР — Шандриголово, Дерилово, Ставки, Кировск (украинское название — Заречное) и Торское. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, продвижение осуществляется на краснолиманском направлении, где протяженность линии фронта превышает 20 километров.
По информации военного эксперта, украинские подразделения оказывают серьезное сопротивление наступающим частям. Он отметил, что ВСУ сосредоточили усилия на удержании укрепленных районов и стратегических высот на краснолиманском участке фронта, чтобы затруднить дальнейшее продвижение российских войск.
Константиновское направление
Военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате нанесенного огневого удара с использованием 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» и реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» позиции противника были поражены. По данным ведомства, вместе с пунктами управления были ликвидированы оборудование и операторы украинских БПЛА.
Красноармейское направление
ВС РФ продвинулись в городе Красноармейск (украинское название — Покровск). Они заняли позиции у авторынка и горбольницы, пишет военкор Евгений Лисицын в своем telegram-канале.
Харьковская область
Российские военные взяли под контроль участок автодороги Долгенькое — Меловое протяженностью два километра в Харьковской области. Об этом сообщил Андрей Марочко. По его информации, продвижение произошло северо-западнее населенного пункта Меловое Купянского района.
В Купянске армия России продолжает бои и продвигается вдоль ж/д и по прилегающим улицам к станции Купянск-Южный. Также идут бои в центре, сообщил военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что российские бойцы продвигаются в районе села Тищеновка, таким образом они создают кольцо вокруг Купянска. Идут бои по периметру города, ВС РФ прочно закрепились на северо-западе и выходят в центр малыми группами, отметил военкор Лисицын.
Сумское направление
ВСУ потерял до 80% личного состава в боях под Сумами
До 80% личного состава потеряли штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 71-й отдельной егерской бригады ВСУ при попытке контратаки в районе Алексеевки Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Противник провел одну контратаку в районе Алексеевки штурмовой группой 78-го ОДШП, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. Штурмовые группы общей численностью до взвода вскрыты разведкой группировки „Север“ и уничтожены комплексным огневым воздействием. Противник потерял до 80% личного состава боевых групп, два танка и ББМ, есть пленные», — сообщил представитель силовых структур.
Полк «Скала»
Родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ сообщили о значительном числе пропавших без вести бойцов за 2025 год. По их оценке, потери сопоставимы с численностью целого батальона. Об этом рассказали российские силовые структуры.
По данным российских силовых ведомств, 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» с весны 2025 года ведет боевые действия в Сумской и Харьковской областях. Представители силовых структур отмечают, что подразделение известно высокими потерями и недостаточным вниманием к безопасности личного состава. В частности, по их словам, командование полка неоднократно отправляло бойцов на так называемые «мясные штурмы», не учитывая риски для жизни и здоровья военных.
Запорожское направление
Бойцы ВСУ сдаются в плен операторам дронов ВС РФ
Военнослужащие ВСУ в Запорожской области сдаются в плен российским операторам БПЛА при обнаружении в небе FPV-дронов. Об этом сообщил оператор гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Днепр» с позывным Майкоп.
«На той стороне он (дух — прим. URA.RU) подавлен сильно. Бывает такое, что при обнаружении нас в небе, что мы уже подлетаем, у них начинают бойцы порой сдаваться, руки поднимать — то есть он показывает, что он хочет сдаться», — рассказал Майкоп.
Оператор уточнил, что для передачи маршрута сдачи в плен используется разведывательный дрон Mavic. Российские военные, заметив намерение украинского бойца сдаться, направляют к нему этот беспилотник. Аппарат указывает безопасный путь к российским позициям. Майкоп подчеркнул, что в таких случаях ударный дрон отводится в сторону, чтобы не атаковать сдающегося. По его словам, случаи сдачи в плен участились: украинские военные идут на этот шаг из-за активности российских подразделений и уверенности российских войск в своих действиях.
ВСУ пытаются перегруппироваться
Украинские войска проводят срочную перегруппировку и перебрасывают резервы на линию фронта в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, такие меры украинское командование предпринимает на фоне наступления российских подразделений в регионе. Дополнительные подразделения и техника поступают не только на позиции в Запорожской области, но и на участки фронта, граничащие с ДНР и Днепропетровской областью.
ВС РФ наступают вдоль Каховского водохранилища. Они ведут активные бои в Степногорске и Приморском, пишет Лисицын.
Настроения в Запорожье
Обстановка для мирных жителей Запорожья, находящегося под контролем Украины, становится все более напряженной. Об этом сообщают представители пророссийского подполья в регионе. По его словам, ситуация в городе и области осложняется на фоне активизации боевых действий и отсутствия реальной поддержки со стороны украинских властей.
По его словам, основной причиной стала эскалация конфликта и «выдавливание» ВСУ в связи с продвижением российских войск. Кроме того, источник подчеркнул, что обещанные чиновниками социальные меры поддержки зачастую остаются невыполненными и не приносят пользы населению.
В качестве примера представитель подполья привел случай с жительницей села Степное Запорожской области. Она решила переехать с семьей в другой город из-за усложнившейся обстановки. Украинская военно-гражданская администрация Запорожской области пообещала семье жилье в Кривом Роге. Однако, по словам источника, на месте от семьи потребовали оплату за предоставление жилья, а затем выяснилось отсутствие необходимых документов. В итоге семье пришлось вернуться обратно.
Украинские власти не спешат объявлять мобилизацию в Запорожье, чтобы не вызывать тревогу среди местных жителей. «Губернатор киевского режима не спешит объявлять мобилизацию, чтобы не сеять панику, но люди все прекрасно понимают», — заявил источник из подполья.
ВС РФ разгромили личный состав противника на ореховском участке
Операторы разведывательно-ударных FPV-беспилотников 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, входящей в состав группировки войск «Днепр», нанесли удар по личному составу и пикапу ВСУ в Запорожской области. В результате прицельной атаки с помощью дрона украинское подразделение, перемещавшееся по участку фронта, было уничтожено, передает «Пятый канал».
