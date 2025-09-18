У Бердянска заметили технику ВС РФ с новым тактическим знаком

Тактический знак, напоминающий по форме квадрат заметили на российской военной технике, заявили военкоры (фото из архива)
Тактический знак, напоминающий по форме квадрат заметили на российской военной технике, заявили военкоры (фото из архива)
На технике ВС РФ заметили новый тактический знак, напоминающий квадрат. Об этом сообщили в telegram-канале военных корреспондентов.

«В районе Бердянска зафиксированы колонны грузовиков ВС РФ с новым тактическим знаком, который ранее не встречался», — указано в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Как заявили военные корреспонденты, украинские источники предположили, что ВС РФ перебрасывают дополнительные силы на Запорожское направление.

Ранее российские войска активизировали наступление сразу на нескольких участках фронта, в том числе в районе Константиновки в ДНР, где отмечалось усиленное давление на позиции ВСУ. По данным СМИ, российские подразделения продвигаются к городу и занимают новые позиции, что сопровождается переброской дополнительных сил. Новые тактические знаки на технике могут свидетельствовать о перегруппировке и усилении группировки на Запорожском направлении.

