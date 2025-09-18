У Бердянска заметили технику ВС РФ с новым тактическим знаком

На технике ВС РФ заметили новый тактический знак, напоминающий квадрат. Об этом сообщили в telegram-канале военных корреспондентов.
«В районе Бердянска зафиксированы колонны грузовиков ВС РФ с новым тактическим знаком, который ранее не встречался», — указано в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Как заявили военные корреспонденты, украинские источники предположили, что ВС РФ перебрасывают дополнительные силы на Запорожское направление.
Ранее российские войска активизировали наступление сразу на нескольких участках фронта, в том числе в районе Константиновки в ДНР, где отмечалось усиленное давление на позиции ВСУ. По данным СМИ, российские подразделения продвигаются к городу и занимают новые позиции, что сопровождается переброской дополнительных сил. Новые тактические знаки на технике могут свидетельствовать о перегруппировке и усилении группировки на Запорожском направлении.
