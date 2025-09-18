«Пора признаться себе»: Чурикова оценила бойкот стран на «Евровидении»

Телеведущая Чурикова: на «Евровидении» политика главнее музыки
Яна много лет комментировала конкурс «Евровидение»
Яна много лет комментировала конкурс «Евровидение» Фото:

Вокруг «Евровидение» скандал: пять стран бойкотируют конкурс в случае участия Израиля. Об отказе уже заявили Нидерланды, Словения, Исландия, Ирландия и Испания. Последняя стала первой из так называемой «Большой пятерки» — группы, в которую также входят Великобритания, Германия, Италия и Франция. Телеведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU оценила происходящее на конкурсе.

«Совершенно очевидно, что в ЕВС нет решения, которое устроит всех. Слишком велика поляризация среди вещателей, нет единогласной позиции и у стран "Большой пятерки", которые платят самые крупные взносы. Это своего рода клинч, тупиковая ситуация. Но долго тянуть с решением не выйдет. В ЕВС дали себе время до декабря, всем странам продлили срок выхода из конкурса без санкций. Пора "Евровидению" признаться себе в том, что было всем очевидно последние лет 25. Политика главнее музыки», — резюмировала Чурикова. 

«Евровидение» которой год пытается подчеркивать свою политическую нейтральность, однако постоянно сталкивается со справедливой критикой по этому вопросу.

В этом году противоречия связаны с войной в Газе и ролью Израиля в конфликте. Однако в финале конкурса 2025 года израильский участник Юваль Рафаэль финишировал вторым. Австрийская певица Джей Джей, победившая в этом году, также призвала к исключению Израиля из программы в 2026 году.

Россия не участвует в конкурсе «Евровидение». 20 сентября в Москве состоится международный конкурс «Интервидение», в котором примут участие 23 страны. От России выступит SHAMAN.

Музыкальный конкурс призван объединить миллионы людей по всему миру, в нем нет место политики. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркивал, что неважен победитель, главное — культурный обмен и доверие между народами.

