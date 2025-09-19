19 сентября 2025

Суд пересмотрит мягкий приговор челябинской экс-чиновницы

Дело Галины Леоновой вернули на пересмотр
Челябинский облсуд вернул на новое рассмотрение дело о коррупции в отношении бывшей главе каслинского КУИЗО Галине Леоновой, отделавшейся штрафом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона,

«Учитывая позицию прокурора, суд отменил приговор Каслинского горсуда, которым фигурантка приговорена к штрафу. Дело направлено на новое рассмотрение», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Там отметили, что суд апелляционной инстанции посчитал оправдание по одной из статей необоснованным. При новом рассмотрении этот момент будет пересмотрен.

Дело Леоновой поступило в Каслинский горсуд в декабре 2024 года. Ее обвиняли в коррупции и превышении полномочий. Первую часть обвинения удалось доказать, по второй — женщину оправдали. За получение взяток Леонова получила наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, также ей на год запретили занимать должности на госслужбе.

Сразу после приговора Леонова была уволена из администрации района. Приговор же был оспорен как адвокатом, там и прокурором.

Леонова попала под следствие за выделение земельного участка площадью 1002 квадратных метра своему знакомому. За это мужчина купил ей четыре колеса с дисками на автомобиль.

