Суд пересмотрит мягкий приговор челябинской экс-чиновницы

Челябинский облсуд вернул на новое рассмотрение дело о коррупции в отношении бывшей главе каслинского КУИЗО Галине Леоновой, отделавшейся штрафом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона,
«Учитывая позицию прокурора, суд отменил приговор Каслинского горсуда, которым фигурантка приговорена к штрафу. Дело направлено на новое рассмотрение», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
Там отметили, что суд апелляционной инстанции посчитал оправдание по одной из статей необоснованным. При новом рассмотрении этот момент будет пересмотрен.
Дело Леоновой поступило в Каслинский горсуд в декабре 2024 года. Ее обвиняли в коррупции и превышении полномочий. Первую часть обвинения удалось доказать, по второй — женщину оправдали. За получение взяток Леонова получила наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, также ей на год запретили занимать должности на госслужбе.
Сразу после приговора Леонова была уволена из администрации района. Приговор же был оспорен как адвокатом, там и прокурором.
Леонова попала под следствие за выделение земельного участка площадью 1002 квадратных метра своему знакомому. За это мужчина купил ей четыре колеса с дисками на автомобиль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!