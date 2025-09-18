Мэр Серова продолжит занимать пост вопреки решению суда об отставке

Мэр Серова (Свердловская область) Василий Сизиков продолжит работать на своем посту, пока решение местного районного суда не вступит в силу. Особенности процедуры URA.RU объяснил собеседник, близкий к городской думе.
«Решение суда в законную силу не вступило. Будет подана апелляция на решение суда первой инстанции. Областной суд ее рассмотрит, и если подтвердит — решение суда вступит в силу, и Сизиков перестанет быть мэром. А если отменит — Сизиков останется на своей должности», — поделился собеседник.
Серовский райсуд 18 сентября удовлетворил административный иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий мэра. Еще в марте ведомство внесло соответствующее представление в местную думу из-за выявленных нарушений в декларации о доходах и расходах Сизикова. Однако дума тогда документ отклонила. Прокуратура это решение обжаловала, и суд встал на ее сторону. Василий Сизиков и спикер гордумы Ольга Чернецова на звонки корреспондента не ответили. Биография мэра — в материале URA.RU.
