Суд отпустил журналистку Baza Лукьянову из СИЗО под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения продюсеру telegram-канала Baza Татьяне Лукьяновой, отпустив ее из СИЗО под домашний арест. Журналистка была задержана 23 июля.
«Суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения для Татьяны Лукьяновой. Нашу коллегу отпустили из СИЗО под домашний арест», — сообщили представители издания Baza.
Продюсера telegram-канала арестовали на два месяца в июле 2025 года. Точные обстоятельства дела не разглашаются.
Татьяна Лукьянова и главный редактор Baza Глеб Трифонов были задержаны после обысков, проведенных 22 июля 2025 года в редакции telegram-канала и по месту жительства Трифонова. Оба были арестованы на два месяца по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, однако следствие позднее ходатайствовало об изменении меры пресечения на домашний арест. Решение суда по Лукьяновой последовало спустя почти два месяца после ее задержания.
