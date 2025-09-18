Путин высказался о близости России к рецессии

Российская экономика находится далеко от состояния рецессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
«Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется — два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет», — подчеркнул Путин. Трансляция выступления главы государства велась в официальном telegram-канале Кремля.
Согласно информации, предоставленной Росстатом, в июле 2025 года уровень безработицы в Российской Федерации сохранился на рекордно низком уровне — 2,2%. С января текущего года данный показатель варьировался в диапазоне от 2,2 до 2,4%, что наблюдается впервые с 1991 года.
