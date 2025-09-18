Путин высказался о близости России к рецессии

Путин: российская экономика далеко от рецессии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин рассказал о том, насколько Россия близка к рецессии
Путин рассказал о том, насколько Россия близка к рецессии Фото:

Российская экономика находится далеко от состояния рецессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

«Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется — два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет», — подчеркнул Путин. Трансляция выступления главы государства велась в официальном telegram-канале Кремля.

Согласно информации, предоставленной Росстатом, в июле 2025 года уровень безработицы в Российской Федерации сохранился на рекордно низком уровне — 2,2%. С января текущего года данный показатель варьировался в диапазоне от 2,2 до 2,4%, что наблюдается впервые с 1991 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская экономика находится далеко от состояния рецессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе. «Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется — два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет», — подчеркнул Путин. Трансляция выступления главы государства велась в официальном telegram-канале Кремля. Согласно информации, предоставленной Росстатом, в июле 2025 года уровень безработицы в Российской Федерации сохранился на рекордно низком уровне — 2,2%. С января текущего года данный показатель варьировался в диапазоне от 2,2 до 2,4%, что наблюдается впервые с 1991 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...