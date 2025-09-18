Путин напомнил о роли Сталина в Победе

Россияне не должны забывать о вкладе советского лидера Иосифа Сталина в Победу в Великой Отечественной войне. Такое заявление глава государства Владимир Путин сделал на встрече с руководителями думских фракций.
«В целом, нужно все, что связано с Великой Отечественной войной, и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, — надо иметь в виду, и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями, это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать», — подчеркнул президент РФ, отметив, что о роли Сталина в Победе советского народа забывать несправедливо. Трансляция выступления главы государства велась в официальном telegram-канале Кремля.
Война в результате которого погибло порядка 27 миллионов человек, началась 22 июня 1941 года, когда Германия совершила внезапное нападение на Советский Союз. Тогда немецкая армия, насчитывавшая около трех миллионов солдат, 3580 танков и 7184 самолета, нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военным базам и городам СССР на глубину до 250–300 км от границы.
В 2025 году Россия 9 мая отпраздновала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Участие в Параде Победы приняло около 11 тысяч военнослужащих, как российских, так и иностранных.
