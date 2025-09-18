В ЦБ ответили на вопрос о снижении ключевой ставки

Банк России не считает дальнейшее снижение ключевой ставки предопределенным. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.
«Дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено», — подчеркнул зампред Центробанка, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что регулятор продолжит следить за макроэкономическими показателями и реагировать на изменения в национальной экономике.
В последние месяцы ЦБ РФ несколько раз менял размер ключевой ставки, реагируя на волатильность рубля и ускорение инфляции. По данным пресс-службы регулятора, ближайшее заседание совета директоров по вопросу ставки состоится в октябре. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил что ЦБ снизит ключевую ставку с 18% до 17%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.