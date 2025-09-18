В ЦБ ответили на вопрос о снижении ключевой ставки

Банк России: снижение ключевой ставки не предопределено
В Центробанке заявили, что снижение ключевой ставки не предопределено
Банк России не считает дальнейшее снижение ключевой ставки предопределенным. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

«Дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено», — подчеркнул зампред Центробанка, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что регулятор продолжит следить за макроэкономическими показателями и реагировать на изменения в национальной экономике.

В последние месяцы ЦБ РФ несколько раз менял размер ключевой ставки, реагируя на волатильность рубля и ускорение инфляции. По данным пресс-службы регулятора, ближайшее заседание совета директоров по вопросу ставки состоится в октябре. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил что ЦБ снизит ключевую ставку с 18% до 17%.

