«Было увлекательно»: Соседов оценил итоги «Интервидения»

Критик Соседов: вьетнамец на «Интервидении» показал самую сложную композицию
Музыкальный критик Сергей Соседов присутствовал на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», на который в Москве собрались представители 22 стран-участников. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама, а SHAMAN (Ярослав Дронов — наст. имя) после выступления с песней «Прямо по сердцу» попросил жюри не оценивать его, заявив, что «Россия и так победила». В беседе с URA.RU Соседов высказался об итогах конкурса.

«Итоги конкурса в целом справедливые. Вьетнамец показал самую сложную и самую эффектную композицию. Наблюдать за ходом конкурса было чрезвычайно увлекательно! Я находился в зале Live Arena и видел все выступления изнутри», — рассказал критик.

Прошедший конкурс не обошелся без сюрпризов. Помимо заявления Ярослава, зрители и другие участники в последний момент узнали, что представительница США не выйдет на сцену из-за угроз со стороны Австралии, гражданкой которой она является. Заплаканная VASSY позже вышла на связь с поклонниками в своих соцсетях.

Конкурс «Интервидение» в следующем году пройдет в Саудовской Аравии.

