Организаторы назвали число зрителей финала «Интервидения»

Финал «Интервидения» посмотрели четыре миллиарда зрителей
Финал шоу транслировал Первый канал 20 сентября
Финал шоу транслировал Первый канал 20 сентября Фото:
новость из сюжета
Интервидение-2025

Трансляция «Интервидения» привлекла внимание четырех миллиардов зрителей по всему миру. Об этом сообщили организаторы. 

«Зрителями финала стали четыре миллиарда человек», — цитирует ТАСС организаторов. По словам представителей оргкомитета, уникальное музыкальное шоу с элементами дополненной реальности посмотрели зрители из различных стран. В конкурсе приняли участие представители 23 государств, поддержку обеспечивали 500 волонтеров из пяти стран.

Победу в «Интервидении» одержал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Российский певец и заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, попросил жюри не оценивать его выступление. Он объяснил это правилами гостеприимства. 

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что внешние силы пытались сорвать конкурс. Например, участница из США VASSY была вынуждена отказаться от участия из-за политического давления. 

