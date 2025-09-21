ВСУ атаковали санаторий в Крыму, есть погибшие

В результате атаки вражеских беспилотников на санаторий «Форос» и поселок с одноименным названием пострадали не менее 15 человек, имеются погибшие. Об этом днем сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория „Форос“. Также повреждено здание школы в поселке. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие», — написал Аксенов в telegram-канале.
Помимо разрушений в районе Фороса, зафиксировано возгорание сухой травы около Ялты. По информации главы региона, пожар возник из-за падения обломков сбитого беспилотника.
Ранее аналогичные атаки с применением беспилотников уже происходили в других регионах, в частности, в Ракитянском районе, где в результате ударов по гражданским объектам были жертвы и пострадавшие. Тогда дроны нанесли удары по автомобилю и коммерческому зданию, что также привело к разрушениям и человеческим жертвам.
