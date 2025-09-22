Наказание за повреждения садков потребовали ужесточить в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбоводные хозяйства борются с хищением
Рыбоводные хозяйства борются с хищением Фото:

В России необходимо ужесточить ответственность за умышленное повреждение рыбоводной инфраструктуры, так как текущие штрафы не покрывают многомиллионные убытки бизнеса. С таким предложением выступила отраслевая ассоциация. 

«Текущая правовая практика не учитывает реальных масштабов ущерба. Правоохранители оценивают повреждения садков лишь в несколько десятков тысяч рублей, тогда как для бизнеса потери достигают миллионов из-за утраты ценных пород рыбы (лососевых, осетровых, гребешков) и остановки производства», — говорится в письме Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) в адрес министра сельского хозяйства Оксаны Лут. Его цитирует «Коммерсант».

Так, в феврале 2025 года в Карелии неизвестные разрезали садки форелевого хозяйства на Ладожском озере, выпустив 50 тонн рыбы. Компания оценила ущерб в 30 млн рублей, но правоохранители квалифицировали инцидент как административное нарушение из-за «незначительного» материального ущерба (10 тысяч рублей — стоимость поврежденных сеток).

ВАРПЭ предлагает либо изменить статью 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»), включив в ущерб стоимость утраченной рыбы, либо скорректировать статью 158 УК РФ («Кража»), признав акватории местами хранения материальных ценностей. Это позволит привлекать злоумышленников к уголовной ответственности.

В Минсельхозе и Росрыболовстве поддержали инициативу, отметив необходимость усиления защиты аквакультурных хозяйств. Альтернативой ужесточению наказаний эксперты называют разработку специальных методик расчета ущерба для отрасли и усиление физической охраны объектов.

Вопросы ущерба и ответственности в рыбной отрасли не раз становились предметом разбирательств. В августе 2025 года Генпрокуратура России подала иск к рыболовецкому колхозу «Восток-1» на сумму более 37,6 млрд рублей за незаконную добычу водных биоресурсов и фиктивные сделки, а ранее суд ЯНАО обязал подрядчика вернуть «Горковскому рыбозаводу» почти 10 млн рублей за неоказанные услуги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России необходимо ужесточить ответственность за умышленное повреждение рыбоводной инфраструктуры, так как текущие штрафы не покрывают многомиллионные убытки бизнеса. С таким предложением выступила отраслевая ассоциация.  «Текущая правовая практика не учитывает реальных масштабов ущерба. Правоохранители оценивают повреждения садков лишь в несколько десятков тысяч рублей, тогда как для бизнеса потери достигают миллионов из-за утраты ценных пород рыбы (лососевых, осетровых, гребешков) и остановки производства», — говорится в письме Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) в адрес министра сельского хозяйства Оксаны Лут. Его цитирует «Коммерсант». Так, в феврале 2025 года в Карелии неизвестные разрезали садки форелевого хозяйства на Ладожском озере, выпустив 50 тонн рыбы. Компания оценила ущерб в 30 млн рублей, но правоохранители квалифицировали инцидент как административное нарушение из-за «незначительного» материального ущерба (10 тысяч рублей — стоимость поврежденных сеток). ВАРПЭ предлагает либо изменить статью 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»), включив в ущерб стоимость утраченной рыбы, либо скорректировать статью 158 УК РФ («Кража»), признав акватории местами хранения материальных ценностей. Это позволит привлекать злоумышленников к уголовной ответственности. В Минсельхозе и Росрыболовстве поддержали инициативу, отметив необходимость усиления защиты аквакультурных хозяйств. Альтернативой ужесточению наказаний эксперты называют разработку специальных методик расчета ущерба для отрасли и усиление физической охраны объектов. Вопросы ущерба и ответственности в рыбной отрасли не раз становились предметом разбирательств. В августе 2025 года Генпрокуратура России подала иск к рыболовецкому колхозу «Восток-1» на сумму более 37,6 млрд рублей за незаконную добычу водных биоресурсов и фиктивные сделки, а ранее суд ЯНАО обязал подрядчика вернуть «Горковскому рыбозаводу» почти 10 млн рублей за неоказанные услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...