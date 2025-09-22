Военный эксперт рассказал об успехах ВС РФ в ДНР

Российские войска за последнюю неделю улучшили свое тактическое положение на краснолиманском направлении в районе Ямполя ДНР и возле Серебрянского лесничества у Кременной Луганской Народной Республики. Об этом военный эксперт Андрей Марочко.
«Основные усилия ВС РФ сосредоточили на краснолиманском и северском направлениях... На линии боевого соприкосновения отмечены позитивные изменения в районе Ямполя и Серебрянского лесничества», — приводит слова Марочко ТАСС.
Эксперт добавил, что в указанных районах украинские военные в основном занимались обороной. Российские подразделения активизировали действия по улучшению позиций и укреплению контроля над ключевыми участками фронта. Удары наносились по инфраструктуре противника, командным пунктам и скоплениям личного состава ВСУ.
