Военный эксперт рассказал об успехах ВС РФ в ДНР

Марочко: ВС РФ улучшили положение на краснолиманском направлении
Военнослужащие России улучшили положение в районе Ямполя ДНР
Военнослужащие России улучшили положение в районе Ямполя ДНР
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска за последнюю неделю улучшили свое тактическое положение на краснолиманском направлении в районе Ямполя ДНР и возле Серебрянского лесничества у Кременной Луганской Народной Республики. Об этом военный эксперт Андрей Марочко.

«Основные усилия ВС РФ сосредоточили на краснолиманском и северском направлениях... На линии боевого соприкосновения отмечены позитивные изменения в районе Ямполя и Серебрянского лесничества», — приводит слова Марочко ТАСС.

Эксперт добавил, что в указанных районах украинские военные в основном занимались обороной. Российские подразделения активизировали действия по улучшению позиций и укреплению контроля над ключевыми участками фронта. Удары наносились по инфраструктуре противника, командным пунктам и скоплениям личного состава ВСУ. 

