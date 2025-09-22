БПЛА атаковали отель в Форосе во время банкета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Атака застала посетителей отеля врасплох
Атака застала посетителей отеля врасплох Фото:
новость из сюжета
ВСУ ударили беспилотниками по Крыму, есть погибшие и множество пострадавших

Отель в крымском Форосе подвергся атаке беспилотника 21 сентября во время проведения торжественного мероприятия. Там проходил банкет.

«Отель был атакован БПЛА в момент, когда там проходил банкет», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. Там добавили, что  инцидент произошел в момент, когда на террасе отеля Luciano Wellness & SPA Foros проходило мероприятие по случаю дня рождения заведения.

Очевидцы рассказали, что в момент праздничного салюта и звуковых эффектов, имитирующих полет самолета, гости заметили приближающийся беспилотник. После взрыва присутствующие были вынуждены укрыться в подвальных помещениях отеля, где находились в течение длительного времени.

На территории отеля были зафиксированы следы разрушений и работа экстренных служб. Официальные источники подтвердили информацию о жертвах и пострадавших в результате данного инцидента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отель в крымском Форосе подвергся атаке беспилотника 21 сентября во время проведения торжественного мероприятия. Там проходил банкет. «Отель был атакован БПЛА в момент, когда там проходил банкет», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. Там добавили, что  инцидент произошел в момент, когда на террасе отеля Luciano Wellness & SPA Foros проходило мероприятие по случаю дня рождения заведения. Очевидцы рассказали, что в момент праздничного салюта и звуковых эффектов, имитирующих полет самолета, гости заметили приближающийся беспилотник. После взрыва присутствующие были вынуждены укрыться в подвальных помещениях отеля, где находились в течение длительного времени. На территории отеля были зафиксированы следы разрушений и работа экстренных служб. Официальные источники подтвердили информацию о жертвах и пострадавших в результате данного инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...