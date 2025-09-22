БПЛА атаковали отель в Форосе во время банкета

Отель в крымском Форосе подвергся атаке беспилотника 21 сентября во время проведения торжественного мероприятия. Там проходил банкет.
«Отель был атакован БПЛА в момент, когда там проходил банкет», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. Там добавили, что инцидент произошел в момент, когда на террасе отеля Luciano Wellness & SPA Foros проходило мероприятие по случаю дня рождения заведения.
Очевидцы рассказали, что в момент праздничного салюта и звуковых эффектов, имитирующих полет самолета, гости заметили приближающийся беспилотник. После взрыва присутствующие были вынуждены укрыться в подвальных помещениях отеля, где находились в течение длительного времени.
На территории отеля были зафиксированы следы разрушений и работа экстренных служб. Официальные источники подтвердили информацию о жертвах и пострадавших в результате данного инцидента.
