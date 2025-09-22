Стало известно, сколько потратят на строительство акватеррариума для нового Пермского зоопарка

Строительство акватеррариума в новом зоопарке Перми обойдется в 650 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реализация проекта рассчитана на период с 2024 по 2027 годы
Реализация проекта рассчитана на период с 2024 по 2027 годы Фото:

Строительство акватеррариума в новом зоопарке Перми обойдется региональному бюджету в 650 млн рублей. Данная сумма указана в проекте постановления правительства региона, касающегося утверждения Адресной инвестиционной программы Пермского края.

«Функции застройщика акватеррариума возложены на УКС Пермского края. Реализация проекта рассчитана на период с 2024 по 2027 годы», — сказано в документе. 

В июне 2025 года минстрой региона сообщал о корректировке Адресной инвестиционной программы Прикамья, что связано с началом работ по сооружению акватеррариума. В настоящее время проводится проектирование объекта, площадь которого составит 3,2 тысячи квадратных метров — что почти вдвое превышает изначально предусмотренные параметры.

Здание будет оснащено современным оборудованием. Как отметили в ведомстве, при разработке проекта были детально проработаны все планировочные и технологические решения с учетом стандартов содержания соответствующих видов животных. Новый комплекс станет современным центром, предназначенным для содержания рептилий, змей и морских обитателей. Помимо основных экспозиций, в здании разместятся мастерские, лаборатории, виварий для размещения животных в научных целях, а также инсектарий для содержания и разведения насекомых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строительство акватеррариума в новом зоопарке Перми обойдется региональному бюджету в 650 млн рублей. Данная сумма указана в проекте постановления правительства региона, касающегося утверждения Адресной инвестиционной программы Пермского края. «Функции застройщика акватеррариума возложены на УКС Пермского края. Реализация проекта рассчитана на период с 2024 по 2027 годы», — сказано в документе.  В июне 2025 года минстрой региона сообщал о корректировке Адресной инвестиционной программы Прикамья, что связано с началом работ по сооружению акватеррариума. В настоящее время проводится проектирование объекта, площадь которого составит 3,2 тысячи квадратных метров — что почти вдвое превышает изначально предусмотренные параметры. Здание будет оснащено современным оборудованием. Как отметили в ведомстве, при разработке проекта были детально проработаны все планировочные и технологические решения с учетом стандартов содержания соответствующих видов животных. Новый комплекс станет современным центром, предназначенным для содержания рептилий, змей и морских обитателей. Помимо основных экспозиций, в здании разместятся мастерские, лаборатории, виварий для размещения животных в научных целях, а также инсектарий для содержания и разведения насекомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...