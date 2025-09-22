WSJ: Трамп утвердит сделку по TikTok с китайской компанией

Президент США Дональд Трамп намерен утвердить соглашение по TikTok с китайской компанией ByteDance до конца текущей недели. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
«Изменения в структуре управления и передача алгоритма рекомендации позволят устранить риски вмешательства со стороны иностранных государств», — отмечает издание. Ключевым условием сделки стало изменение алгоритма рекомендаций популярного приложения: теперь его копия будет передана новому оператору, а процессы адаптации технологии будут находиться под контролем Oracle и правительства США.
Вопрос о судьбе TikTok в США обсуждается не первый год. Ранее администрация Дональда Трампа установила крайний срок для продажи американской части бизнеса TikTok на 17 сентября 2025 года, требуя передачи контроля американским инвесторам во избежание блокировки сервиса. Среди потенциальных владельцев назывались сооснователь Oracle Ларри Эллисон, глава Dell Майкл Делл и исполнительный председатель News Corp Лаклан Мердок. Власти США неоднократно выражали опасения по поводу безопасности данных и возможного вмешательства иностранных компаний.
