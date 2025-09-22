Россиянам подсказали, как получить две пенсии

Россиянам разъяснили условия получения второй пенсии при работе после ухода
Экономист рассказал, как военным пенсионерам получить вторую пенсию от государства
Экономист рассказал, как военным пенсионерам получить вторую пенсию от государства
Военные пенсионеры, продолжающие работать в гражданских организациях, имеют право на получение второй — страховой — пенсии по старости. Условия и порядок ее оформления раскрыл кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«За них при работе в гражданских организациях уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости. Вторая пенсия положена им при соблюдении условий: 15 лет страхового стажа, 30 пенсионных коэффициентов и достижение общеустановленного пенсионного возраста», — отметил Балынин для aif.ru.

Речь идет о пенсионерах силовых ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ), которые после ухода на пенсию продолжают трудовую деятельность. Для назначения выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд России.

С 1 октября будет проведена индексация пенсий для военных пенсионеров, опекунов, а также граждан, достигших 80-летнего возраста. Для лиц, получающих выплаты в связи с прохождением военной службы или работой в силовых ведомствах, пенсионные начисления формируются на основе денежного довольствия, что отличает их от гражданской пенсионной системы. В результате предстоящих изменений выплаты вырастут у почти трех миллионов россиян.

