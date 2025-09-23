Еще одна авиакомпания РФ начала отменять рейсы из-за атаки дронов на Москву

Авиакомпания «Россия» изменила расписание рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
«В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево авиакомпания „Россия“ вынужденно корректирует расписание. В частности, она отменяет рейсы или переносит время их вылета», — сообщили в авиакомпании.
По данным онлайн-табло Шереметьево, за вечер и ночь с 22 на 23 сентября перенесены 45 вылетов, отменено Задержан прилет 54 рейсов, отменены — 9. О корректировке расписания также объявили «Аэрофлот» и лоукостер «Победа».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.